Tirant parti de la technologie de pointe de la chaîne de blocs et de l'intelligence artificielle, les meilleurs experts en finance s'affrontent pour gagner de l'argent tout en mettant des occasions de placement sophistiquées à la disposition de tout le monde

SAN FRANCISCO, 23 avril 2025 /CNW/ - Taoshi , un chef de file de la finance décentralisée hébergé sur le réseau Réseau Bittensor , offre aux meilleurs négociateurs financiers la possibilité de participer à un concours de négociation en cours afin de développer des stratégies de placement performantes et ajustées au risque et de rejoindre l'équipe de négociateurs d'élite de Taoshi. Une fois que les négociateurs auront passé la période de défi, ils pourront se mesurer à d'autres négociateurs pour obtenir une part de la réserve de récompenses annualisée de plus de 30 millions de dollars*, la plus importante au monde pour les signaux de négociation. Taoshi cherche à attirer les esprits les plus brillants dans le domaine de la finance afin de résoudre de véritables défis en matière de placement en encourageant et en récompensant des stratégies de négociation efficaces.

Taoshi contribue à la création de l'application phare de la chaîne de blocs : l'innovation rémunérée et externalisée. Il s'agit d'une société de technologie financière décentralisée fondée sur Bittensor, une économie décentralisée ne nécessitant aucune autorisation, qui combine l'intelligence artificielle (IA) et la technologie de la chaîne de blocs (blockchain) pour créer un réseau ouvert, de pair à pair, permettant de créer et de partager des produits de base.

Les négociateurs qui réussissent la période de défi de 60 jours deviennent immédiatement éligibles pour gagner une part des 30 millions de dollars et plus de récompenses annualisées. L'équipe quantitative interne de Taoshi analyse ces stratégies pour créer une « super stratégie » qui s'adapte en temps réel aux conditions du marché. Les négociateurs qui réussissent la période de défi de 60 jours deviennent immédiatement admissibles à obtenir une part des récompenses annualisées de plus de 30 millions de dollars.

En outre, les négociateurs individuels ou les équipes peuvent optionnellement demander un programme de contrat avec Taoshi, où ceux qui réussissent le défi reçoivent l'équivalent de 100 000 dollars en jetons Theta de Taoshi, en plus de leur admissibilité à concourir pour les 30 millions de dollars et plus de récompenses annualisées.

Pour passer la période de défi de 60 jours sur PTN, les négociateurs doivent se situer dans le 75e centile supérieur des négociateurs sur le réseau, avoir au moins 60 jours de négociation sur le réseau et ne pas subir une baisse de plus de 10 %. Ceux qui atteignent cet objectif doivent ensuite maintenir leur statut sur le réseau, puis sont continuellement récompensés en temps réel à chaque fois qu'un nouveau bloc est généré, environ toutes les heures, ce qui les incite à améliorer encore leurs stratégies de négociation. En période de volatilité des marchés, les investisseurs bénéficient d'une intelligence collective qu'aucune entreprise ne pourrait égaler.

« Historiquement, les occasions offertes par le marché des fonds spéculatifs et d'autres stratégies avancées de gestion de patrimoine n'ont jamais été accessibles qu'aux personnes déjà fortunées. Ce n'est pas normal. « Notre sous-réseau oppose les meilleurs experts en finance dans une compétition ouverte et transparente pour générer des stratégies de négociation performantes et ajustées au risque pour les devises, les crypto-monnaies et d'autres actifs », a déclaré Arrash Yasavolian, fondateur et chef de la direction de Taoshi. « Ces négociateurs experts sont rémunérés pour leur capacité à nous aider à construire la prochaine génération de stratégies de négociation, en tirant parti de l'IA et de la chaîne de blocs pour externaliser une intelligence financière sophistiquée, offrant à tous l'accès à des stratégies de placement jusqu'à présent réservées aux riches. »

La « super stratégie » de Taoshi alimentera sa plateforme de constitution de patrimoine qui sera bientôt disponible. En misant sur la transparence, l'accessibilité et la performance, Taoshi démocratise l'accès à des outils de négociation sophistiqués qui étaient autrefois réservés à l'élite des fonds spéculatifs et des investisseurs institutionnels.

« Il ne s'agit pas d'un concours de négociation ordinaire », a ajouté M. Yasavolian. « D'autres sociétés de négociation créent des compétitions qui sont presque impossibles à battre. Le concours de Taoshi est conçu pour récompenser les meilleurs négociateurs, stimuler l'innovation et mettre des stratégies de négociation avancées à la disposition des investisseurs particuliers et institutionnels. »

Les négociateurs intéressés par le défi des 100 000 dollars ou par la négociation sur PTN peuvent obtenir de plus amples informations sur le site Web de Taoshi, à l'adresse https://www.taoshi.io/trader .

À propos de Taoshi :

Fondée en 2023, Taoshi, Inc. est une société de négociation décentralisée de premier plan basée sur l'IA qui démocratise l'accès à des stratégies de négociation avancées et à des outils de constitution de patrimoine grâce à son infrastructure décentralisée, à la transparence de la chaîne de blocs et à son écosystème axé sur l'IA, qui permettra aux particuliers et aux institutions d'investir avec clarté et confiance. Le réseau de Taoshi regroupe des stratégies de placement très performantes provenant de mineurs experts en finance, créant ainsi une « super stratégie » qui s'adapte en temps réel aux conditions du marché. L'équipe de direction de Taoshi comprend des influenceurs de l'apprentissage automatique, des scientifiques des données et des experts en développement de stratégies de négociation avancées. Ensemble, ils mettent à profit leurs années d'expérience pour construire la première plateforme de négociation intelligente et décentralisée au monde, au profit des investisseurs particuliers et institutionnels.

Pour en savoir plus, visitez le site Web de Taoshi à l'adresse www.taoshi.io .

*Les récompenses annualisées dépendent de facteurs de marché qui échappent au contrôle de Taoshi et peuvent fluctuer. Cette valeur est une estimation fondée sur les facteurs actuels du marché.

