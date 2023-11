VILLE DE QUÉBEC, QC, le 10 nov. 2023 /CNW/ - Chers clients, partenaires, famille et amis,

Nous sommes honorés d'annoncer que Tanière3 a rejoint la chaleureuse famille des Relais & Châteaux. Une association à but non lucratif de plus de 580 hôtels et restaurants d'exception dans plus de 60 pays, dirigée par des indépendants. Cette association est engagée à préserver l'environnement et la diversité des cultures du monde tout en mettant en valeur les sites en fonction de leur l'architecture, de leur l'histoire et des produits locaux.

En rejoignant le prestigieux cercle des Relais et Châteaux, nous confirmons notre mission de mettre en valeur les producteurs du Québec. Cela se manifeste à travers notre identité culinaire distinctive et une expérience gastronomique immersive, enrichissant la scène gastronomique locale.

________________________________________________________________

Accomplissements 2023 pour La Tanière3

Chef de l'année 2023 aux Lauriers de la gastronomie québécoise : François- Emmanuel Nicol, chef copropriétaire.

5 Diamants par le CAA/AAA 2023 qui a décerné cette plus haute reconnaissance à seulement 4 établissements au Canada.

Chef pâtissier de l'année par la Société des chefs pâtissiers et cuisiniers du Québec 2023 : Jeremy Billy Chef pâtissier.

Nomination aux Lauriers de la gastronomie québécoise 2023 : Roxan Bourdelais comme Directeur de la restauration de l'année.

Tripadvisor : 2023 Travelers' Choice Best of the Best Restaurants for fine dining au Canada.

À propos de Tanière 3

Tanière3, 3ième génération Depuis 1977, Situés au cœur du quartier historique de la Place de Paris de la ville de Québec, est dirigé par François-Emmanuel Nicol et Roxan Bourdelais. Depuis 1977, nous nous sommes engagés à offrir une expérience gastronomique exceptionnelle en mettant en valeur les produits du terroir québécois et de valoriser notre identité culinaire québécoise.

