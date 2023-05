MONTREAL, le 16 mai 2023 /CNW/ - Le Groupe BMTC Inc. (ci-après désigné comme « le Groupe »), une entreprise québécoise, annonce aujourd'hui le déploiement de sa division Tanguay par l'inauguration de 11 nouveaux magasins à travers la province, incluant des adresses à Montréal, Sherbrooke et Gatineau. Cette étape marque un moment important pour le chef de file québécois, qui solidifie sa présence au Québec sous une seule bannière.

Cette annonce du Groupe s'inscrit dans le processus de transformation qui a débuté en septembre 2022, avec la migration vers un système informatique unique pour l'ensemble de ses bannières, et qui a été complété avec succès en décembre dernier. Ces changements informatiques, organisationnels et structurels ont permis à l'entreprise de développer des synergies importantes, créant ainsi des équipes élargies et diversifiées qui peuvent maintenant mieux faire face aux réalités des affaires d'aujourd'hui.

« Nous sommes heureux de déployer l'expérience Tanguay dans l'ensemble de la province. Ce déploiement s'inscrit dans la stratégie de croissance du Groupe. En ayant identifié la division Tanguay comme celle ayant le plus grand potentiel d'expansion au Québec, l'entreprise se positionne ainsi comme un leader dans le marché et se donne les outils pour améliorer sa rentabilité, sa structure financière et maintenir ses objectifs de croissance de ses parts de marché dans la province », mentionne Marie-Berthe Des Groseillers, présidente et chef de la direction du Groupe BMTC Inc.

Tanguay, partout au Québec

Les emplacements des magasins Brault & Martineau, EconoMax et Liquida Meubles deviennent ainsi des magasins Tanguay et Tanguay L'Entrepôt. Le Groupe a effectué des investissements importants afin d'assurer une meilleure offre de produits et de services à l'ensemble du territoire québécois.

Tanguay ajoute donc 11 nouveaux magasins aux autres de l'Est du Québec avec de nouvelles adresses à Brossard, Drummondville, Gatineau, Granby, Joliette, Kirkland, Laval, LaSalle, Sherbrooke, Saint-Hubert et Saint-Léonard. De plus, 5 autres magasins de liquidation seront ouverts sous la bannière Tanguay L'Entrepôt à Laval, Pointe-aux-Trembles, Saint-Hubert, Québec et Trois-Rivières. Tanguay propose également une expérience de magasinage en ligne sur tanguay.ca.

Un service d'exception sans pression

Le caractère unique de l'expérience Tanguay se définit par son service personnalisé sans pression qui est axé sur les besoins du client, complémenté par son expérience numérique. Son service après-vente se distingue par une prise en charge et un accompagnement complet afin de faire vivre les meubles et les électroménagers ainsi que tous les produits pour la maison encore plus longtemps. Avec plus de 60 ans d'existence, Tanguay est réputé avant tout pour son service, sa livraison gratuite1 partout au Québec sans minimum requis et le choix de ses produits adaptés à la clientèle d'ici.

Tout pour la maison

Chaque magasin Tanguay est unique et adapte son offre de produits en fonction des besoins de chaque communauté où il est présent. Tanguay propose un éventail de produits, autant en magasin qu'en ligne, qui s'étend bien au-delà des meubles et des électroménagers. Les Québécoises et Québécois seront ainsi en mesure de dénicher tout ce qu'ils cherchent pour la maison, et ce, au même endroit.

« C'est avec fierté que les Québécoises et Québécois peuvent dorénavant vivre partout la même expérience Tanguay. Nous sommes heureux de solidifier notre présence à travers la province et de faire notre apparition dans de nouveaux marchés. La force, le savoir-faire et l'agilité de nos 1000 employés permettent à notre clientèle actuelle et future de bénéficier de notre expertise, qui a fait notre réputation depuis plus de 60 ans », mentionne Charles Tanguay, président de Tanguay.

À propos de Tanguay

Fondé en 1961 et riche de son histoire familiale, Tanguay est le chef de file de l'ameublement et de l'électroménager au Québec. L'entreprise québécoise peut compter sur son réseau de 25 magasins répartis à travers la province et sur le savoir-faire de ses 1000 employés. Innovant et visionnaire, Tanguay a su au fil des années anticiper les besoins des Québécoises et des Québécois afin qu'ils puissent tout trouver pour la maison, et ce, dans un seul endroit. Tanguay est une division du Groupe BMTC Inc., une société régie par la Loi sur les sociétés par actions (Québec). Son siège social, qui est aussi son établissement d'affaires principal, est situé au 8500, place Marien, Montréal-Est, Québec, H1B 5W8. Ses actions ordinaires sont cotées à la Bourse de Toronto.

_________________________ 1 Certaines restrictions s'appliquent, voir les détails sur tanguay.ca.

