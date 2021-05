La campagne #ShadesofCanada met en vedette : Natalie Spooner , championne de hockey sur glace; Phylicia George , athlète d'athlétisme et de bobsleigh; Michelle Salt , snowboardeuse paralympique; Alannah Yip , athlète canadienne, championne nationale senior à sept reprises; Rita Ngo' , quintuple championne canadienne de kata féminin; Waneek Horn-Miller , Mohawk et joueuse de water-polo inscrite au Panthéon des sports canadiens; Achini Perera , athlète qualifiée pour les championnats du monde ICC et joueuse internationale de cricket féminin et Eric Radford , double champion canadien de patinage sur glace.

« Nous avons choisi des athlètes de partout au Canada qui racontent une histoire fascinante empreinte d'inspiration et de résilience. Leur engagement envers l'excellence reflète les valeurs qui définissent la marque Estée Lauder depuis 75 ans. Ces athlètes de tous âges et de toutes origines ethniques ont mis Double Wear à l'épreuve tandis qu'ils mettaient en valeur leur talent dans leur sport de prédilection. Les résultats d'utilisation démontrent que la formule Double Wear Teint longue tenue intransférable tient bien en place malgré le rythme tant personnel que professionnel des athlètes », a déclaré Julie Sutherland, vice-présidente d'Estée Lauder Canada.

« La population canadienne a fait preuve d'une force phénoménale ces 18 derniers mois et a montré qu'elle pouvait surmonter des obstacles difficiles. À travers ces obstacles, elle est restée forte, confiante et belle, tout comme la formule Double Wear Teint longue tenue intransférable d'Estée Lauder », poursuit Mme Sutherland. « Comme les athlètes de notre campagne, notre fond de teint Double Wear est si résistant que même le port d'un masque ne remet pas en cause notre technologie intransférable. »

Lancé pour la première fois en 1997, la formule Teint longue tenue intransférable, soit le fond de teint liquide le plus vendu d'Estée Lauder, a démontré qu'elle offrait une tenue de 24 heures et un fini mat d'allure impeccable et naturelle. Le fond de teint est durable et procure une couvrance modulable moyenne à totale qui n'a pas une apparence grisâtre sur les teints foncés.

Les tactiques de #ShadesofCanada englobent des publicités payantes dans les médias sociaux, des publireportages numériques, des plateformes de commerce électronique et de la diffusion avec l'aide d'influenceurs canadiens. Attendez-vous à découvrir des vidéos et du contenu captivants qui illustrent l'histoire des athlètes et ce qui les a motivés à réussir.

Le Canada est l'un des deux seuls pays à fabriquer avec fierté Double Wear Teint longue tenue intransférable d'Estée Lauder pour le marché mondial, qui est offert en 56 nuances au Canada.

Double Wear Teint longue tenue intransférable demeure le fond de teint liquide le plus populaire d'Estée Lauder.

Double Wear Teint longue tenue intransférable est la même formule légère et longue tenue que des millions de femmes dans le monde adorent.

Voici quelques-uns des avantages :

Tenue de 24 heures



Couvrance modulable moyenne à totale



Fini mat



Texture légère



Fond de teint non gras régulant le sébum



Formule résistant à la sueur et à l'humidité



Formule intransférable



Couleur durable



Produit non acnéigène : n'obstrue pas les pores



Formule sans parfum



Produit testé sous contrôle ophtalmologique et dermatologique



À l'épreuve du masque

À propos d'Estée Lauder

Estée Lauder est la marque phare de la société Estée Lauder. Fondée par Estée Lauder, l'une des premières femmes entrepreneurs au monde, la marque perpétue son héritage : concevoir les produits de maquillage et de soin de la peau et les parfums iconiques novateurs, sophistiqués et efficaces, tous enrichis d'une profonde compréhension des besoins et des désirs des femmes. Aujourd'hui, Estée Lauder rallie des femmes de plus de 150 pays et territoires grâce à des douzaines de points de contact, que ce soit en magasin ou en ligne, et chacune de ces relations est imprégnée du point de vue fort, authentique et exclusivement féminin d'Estée.

