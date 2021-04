Talon d'Achille de la relance économique : l'expertise en ingénierie

QUÉBEC, le 1er avril 2021 /CNW Telbec/ - Alors que le Gouvernement a déposé hier son offre patronale, l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ) tire la sonnette d'alarme.

« Le gouvernement montre qu'il est déconnecté et place les ingénieurs du gouvernement du Québec dans la même position que tous ses autres employés. L'APIGQ est prise au piège à une table de négociation qui ignore le grave problème de l'insuffisance de l'expertise interne en matière d'ingénierie », affirme Marc-André Martin, ing., président de l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec.

Ce désintéressement du gouvernement pour son expertise coûte très cher aux contribuables et crée un bar ouvert pour les firmes de génie-conseil, en plus d'amplifier le départ d'ingénieurs expérimentés et de nuire au recrutement d'experts en infrastructure au ministère des Transports (MTQ). Les citoyens peuvent témoigner tous les jours du piètre état des infrastructures publiques dans la province et peuvent se questionner sur la capacité réelle du gouvernement à adéquatement entretenir et encadrer les travaux d'infrastructure.

Constat du Vérificateur général du Québec

Le Vérificateur général du Québec affirmait récemment que le ministère des Transports « peine à atteindre les objectifs de son plan de renforcement de l'expertise, tout particulièrement pour les ingénieurs et les techniciens des travaux publics », et que le MTQ « n'est pas parvenu à améliorer suffisamment la justesse de ses estimations des coûts des travaux ; un outil essentiel pour apprécier les prix soumis par les firmes. » [Rapport juin 2020]

Le renforcement de l'expertise en ingénierie d'abord

Manifestement, la relance économique du Gouvernement mise en grande partie sur les travaux d'infrastructure. Malheureusement, le Gouvernement ignore que la réussite de son plan de relance requiert obligatoirement le renforcement de l'expertise de ses ingénieurs. Les budgets colossaux qui seront consacrés à ces travaux ainsi que la dépendance du gouvernement aux firmes de génie-conseil risque qu'entraîner une croissance démesurée des coûts et d'amplifier la perte d'expertise au gouvernement. L'histoire se répétera-t-elle?

« Les ingénieurs du gouvernement sont appelés à gérer plusieurs milliards de dollars en projet d'infrastructures et pour adéquatement protéger l'intérêt des Québécois, ils doivent disposer des moyens nécessaires, rapatrier l'expertise et diminuer la vulnérabilité du gouvernement face aux firmes privées. » affirme M. Martin, ing., président de l'APIGQ

La nécessité d'une volonté politique

La responsabilité de renforcer l'expertise interne en génie incombe aux élus du gouvernement. Une décision doit rapidement être prise au niveau politique : « nous demandons à la ministre Sonia Lebel et le ministre François Bonnardel de prendre acte de cette grave problématique et d'augmenter sans attendre l'expertise et les ressources en ingénierie. La réussite de la relance économique en dépend », affirme Marc-André Martin.

Compte tenu des milliards qui seront investis par les contribuables, la situation actuelle est inacceptable. Le Gouvernement actuel doit rompre avec l'inertie des gouvernements précédents et répondre aux demandes de la Commission Charbonneau et du Vérificateur général du Québec.

SOURCE Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ)

Renseignements: Madame Anna Fernandes, (514) 973-6016, [email protected] ; Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ), Téléphone (418) 683-3633, [email protected]