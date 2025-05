Grève générale illimitée : Le gouvernement s'entête, les ingénieurs s'inquiètent et les infrastructures tombent en miettes

QUÉBEC, le 2 mai 2025 /CNW/ - Après des mois de négociations et plus de 55 rencontres, les ingénieurs du gouvernement constatent une impasse totale. L'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ) ne constate aucune avancée concrète, ni aucune volonté réelle du gouvernement de régler la négociation. Aucune explication ne justifie le refus d'accorder aux ingénieurs les mêmes conditions que les autres groupes du secteur public. L'Association n'a d'autre choix que de déclencher une grève générale illimitée aujourd'hui à 8h00.

Une seule demande : l'équité

Les ingénieurs du gouvernement ne demandent rien de plus que ce qui a déjà été accordé à 98 % des employés des secteurs public et parapublic. Pourtant, malgré leur volonté constante de collaborer, les ingénieurs se voient offrir des conditions inférieures, sans justification.

« Nous avons accepté les paramètres généraux d'augmentation de salaire (17.4%) ainsi que des compromis équivalents aux autres groupes. Nous avons fait preuve d'ouverture. Nous voulons un règlement juste, comparable à ce que les autres ont obtenu en matière sectorielle. Nous ne comprenons pas pourquoi le gouvernement s'acharne à nous en offrir moins, alors qu'il sait qu'il aura besoin de nous plus que jamais », déclare Marc-André Martin, président de l'APIGQ.

Un mur devant l'urgence

Dans un contexte où les infrastructures du Québec se dégradent à grande vitesse, cette rigidité est incompréhensible. Les travaux d'urgence explosent, les retards s'accumulent, les coûts grimpent. « Soit on renforce l'ingénierie publique maintenant, soit on regarde les infrastructures s'effondrer demain. Cela fait plus d'une décennie que nous dénonçons la mauvaise gestion des infrastructures. Le comité d'experts indépendants du MTMD brosse un portrait de la situation tout aussi préoccupant sur les infrastructures depuis plusieurs années. Même l'Ordre des ingénieurs du Québec dénonce l'urgence d'agir pour rattraper le déficit d'entretien des infrastructures publiques. Il faut arrêter de contourner l'expertise publique. Le constat est aujourd'hui implacable : le gouvernement ne sait pas gérer et nous ne sommes plus les seuls à le dire » déclare le président Marc-André Martin. « Nous sommes la solution, mais le gouvernement refuse de nous écouter ».

Le gouvernement doit sortir de l'immobilisme

L'APIGQ réaffirme sa disponibilité à conclure une entente équitable. Mais elle ne peut accepter d'être traitée comme un groupe de second ordre, alors même que les besoins du Québec n'ont jamais été aussi pressants en matière d'ingénierie.

SOURCE Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ)

Informations : Marie-Lou Freymann, [email protected]