La plateforme internationale de recherche d'emploi renforce son organisation avec la nomination de son premier Chef de la Direction Financière

MONTRÉAL, le 12 avril 2021 /CNW Telbec/ - La plateforme de recherche d'emploi et de gestion de carrière montréalaise Talent.com (anciennement neuvoo, ou la "Compagnie") annonce aujourd'hui la nomination de Philippe Bonin au poste de Chef de la Direction Financière.

Philippe apporte à la direction de la compagnie une expertise financière, opérationnelle et stratégique. Il se joint à Talent.com après avoir occupé les postes de vice-président des finances et du développement corporatif pour Cogeco Inc., une société de portefeuille diversifiée qui exerce ses activités dans les secteurs des communications et des médias et ayant des opérations au Canada et aux États-Unis. Il a également occupé des postes de direction en finance pour de nombreuses compagnies œuvrant dans différents secteurs d'activité et a travaillé dans le domaine de l'investissement pour la Caisse de dépôt et placement du Québec. Il détient le titre de comptable professionnel agréé (CPA, CA) et un MBA de l'Université McGill.

« Je suis heureux de me joindre Talent.com durant cette phase d'accélération de sa stratégie de croissance. Les cofondateurs et les employés ont bâti avec passion une entreprise basée sur des valeurs comme l'innovation, l'entrepreneuriat et le travail assidu. Je suis convaincu que Talent.com a un futur prometteur et je suis enthousiaste à l'idée d'aider la compagnie à atteindre son plein potentiel, » explique Philippe Bonin.

Avec l'ajout de ce nouveau rôle au sein de son équipe de direction, Talent.com veut solidifier son organisation en mettant en pratique des stratégies financières qui supporteront sa croissance à long terme. « La grande expérience de Philippe dans le domaine des finances, notamment au sein de compagnies cotées en bourse, lui donne un profil unique. Nous sommes heureux et honorés de l'accueillir dans l'équipe de Talent.com. » a dit Lucas Martinez, cofondateur et co-PDG de la compagnie. « Un chapitre nouveau commence aujourd'hui pour Talent.com. Avec les connaissances et l'expertise de Philippe, nous allons pouvoir optimiser notre gouvernance d'entreprise et prendre les décisions stratégiques qui impacteront notre croissance pour les années à venir. »

Malgré les perturbations causées par la pandémie mondiale, Talent.com a connu une croissance importante en 2020. La compagnie a été reconnue l'année dernière comme leader dans son secteur. Elle est apparue dans le classement Technology Fast 500 de Deloitte et a été classée au 8e rang de la liste des compagnies ayant connu une croissance rapide selon le magazine Canadian Business.

À propos de Talent.com

Chaque mois, plus de 28 millions d'utilisateurs uniques visitent Talent.com, l'une des plus grandes plateformes de recherche d'emploi au monde. Notre mission est de mettre en lien des employeurs internationaux avec les chercheurs d'emploi les plus talentueux et de centraliser les offres présentes sur le web, provenant de plateformes de gestion de carrière, d'agences de recrutement ou de sites d'offres d'emploi.

Avec plus de 30 millions d'offres d'emploi de plus de 80 pays disponibles, Talent.com offre le contenu le plus diversifié aux chercheurs d'emploi, et de meilleurs résultats aux employeurs en termes de retour sur investissement et de visibilité de marque. Ces services positionnent Talent.com comme l'une des plus grandes sources d'emplois à l'international. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://ca.talent.com/fr.

