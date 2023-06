MONTRÉAL, le 28 juin 2023 /CNW/ - Corporation Moteurs Taiga (Taiga ou la Société) (TSX: TAIG) a annoncé aujourd'hui les résultats du vote de l'élection de son conseil d'administration lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires (AGA) qui s'est tenue aujourd'hui, y compris l'élection de Mme Anne Darche. Les résultats détaillés des votes sont présentés ci-dessous.

Nomination de Mme Anne Darche

Production de motoneiges Nomad à l'usine de Montréal de Taiga (Groupe CNW/Corporation Moteurs Taiga) La nouvelle Administratrice au conseil d'administration de Taiga, Mme Anne Darche (Groupe CNW/Corporation Moteurs Taiga)

Mme Darche a été désignée par Investissement Québec, qui s'est vu accorder le droit de nommer un membre du conseil d'administration de Taiga à la suite du placement privé annoncé le 17 mars.

« Nous sommes ravis d'accueillir Mme Anne Darche au sein du conseil d'administration de Taiga », a déclaré Andrew Lapham, président du conseil d'administration de Taiga. « Avec sa grande expertise en matière de branding et d'expérience client, Mme Darche apportera une perspective nouvelle à Taiga dans le cadre de l'expansion de sa marque dans plusieurs marchés. »

Reconnue comme une spécialiste des tendances sociétales et de consommation, Anne Darche a oeuvré pendant 20 ans au sein d'agences de publicité de Montréal, principalement comme copropriétaire, présidente et vice-présidente à la planification stratégique. Au sein de Natcom et d'Allard Johnson (devenues depuis Forsman & Bodenfors), elle a piloté des campagnes de branding et de publicité d'envergure.

Outre Taiga, ses conseils d'administration actuels sont Germain Hôtels, Premier Tech et Groupe Deschênes. Passionnée par le street art, elle préside aussi le CA de MU (un OSBL qui transforme Montréal en musée à ciel ouvert par le biais de murales ancrées dans la communauté). Elle a siégé à de nombreux conseils d'administration tant publics que privés dont : 48North Cannabis, DavidsTea, KDC/One et Groupe St-Hubert, et s'est impliquée auprès de plusieurs conseils d'organismes et institutions à but non lucratif tels la Fondation Dr Clown, l'Hôpital Sainte-Justine et la Fondation Marie-Vincent. Elle a été présidente de l'Association des MBA du Québec et de Mensa Montréal.

Mme Darche détient un baccalauréat en design (Université Laval), un MBA (Université de Sherbrooke) et est Administratrice de sociétés certifiée (ASC, Université Laval, C.Dir., McMaster University).

« C'est un moment passionnant pour rejoindre le conseil d'administration de Taiga alors que la Société entame l'une de ses années les plus importantes et ambitieuses à ce jour, avec d'importants projets de croissance ainsi que le lancement de nouveaux produits prévus au cours des 12 à 18 prochains mois », a déclaré Mme Darche. « Je suis enthousiaste à l'idée de contribuer au succès d'une entreprise québécoise innovante qui fait déjà sensation dans l'industrie. »

Résultats du vote de l'élection des administrateurs

Un total de 10 229 928 actions représentant 32,14 % des actions émises et en circulation de la Société a fait l'objet d'un vote en lien avec l'élection des administrateurs. Selon les votes reçus, chacun des sept candidats de la direction suivants a été élu à titre d'administrateur de Taiga afin d'être en poste jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires de la Société ou jusqu'à ce que son successeur soit élu ou nommé, avec les résultats suivants :

Administrateur Résultat Votes en

faveur % en

faveur Absentions % d'absentions Samuel Bruneau Élu 9 922 485 99,89 % 10 926 0,11 % Anne Darche Élue 9 929 449 99,96 % 3 962 0,04 % Michael Fizzell Élu 9 557 174 96,21 % 376 237 3,79 % Andrew Lapham Élu 9 800 022 98,66 % 133 389 1,34 % Martin Picard Élu 9 686 210 97,51 % 247 201 2,49 % Francis (Frank) Séguin Élu 9 682 397 97,47 % 251 014 2,53 % Timothy Tokarsky Elu 9 062 490 91,23 % 870 921 8,77 %



À propos de Taiga

Taiga (TSX : TAIG) est une entreprise canadienne qui réinvente l'environnement des sports motorisés grâce à des véhicules électriques hors route révolutionnaires. Adoptant une approche d'ingénierie optimisée, Taiga repousse les frontières de la technologie électrique pour atteindre des rapports puissance-poids extrêmes et des spécifications thermiques nécessaires afin de surpasser les véhicules de sports motorisés à combustion haute performance comparables. Les premiers modèles commercialisés s'inscrivent dans une gamme de motoneiges et de motomarines électriques visant à répondre à la demande croissante de la clientèle récréative et commerciale qui cherche de meilleurs moyens d'explorer les grands espaces, sans compromis. Pour de plus amples renseignements, consultez www.taigamotors.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient de l'« information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. On reconnaît l'information prospective à l'utilisation d'expressions ou de termes tels que « peut », « pourrait », « devrait », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « estimer », « anticiper », « planifier », « prévoir », « croire », ou « continuer », et à la forme négative de l'un ou l'autre de ces termes ainsi qu'à d'autres termes similaires, y compris la mention d'hypothèses, bien que ce ne soit pas toute l'information prospective qui contient ces expressions et termes. L'information prospective est fournie dans le but d'aider le lecteur à comprendre la Société et son entreprise, ses activités, ses perspectives et ses risques à un moment précis, dans le contexte des évolutions historiques et futures possibles, le lecteur est donc averti que cette information peut ne pas être appropriée à d'autres fins. Les informations prospectives sont fondées sur des suppositions et impliquent des risques et des incertitudes, dont beaucoup sont hors de notre contrôle, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont divulgués ou impliqués par ces informations prospectives. Parmi ces risques et incertitudes figurent, sans toutefois s'y limiter, ceux décrits à la section sur l'analyse et la discussion avec la direction concernant la période de trois mois terminée le 31 mars 2023, et à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la Société déposée sur son profil SEDAR le 30 mars 2023 à l'adresse sedar.com.

Les énoncés prospectifs reflètent les croyances, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction et sont fondés sur les renseignements dont elle dispose actuellement. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, car rien ne garantit que les circonstances, les résultats ou les résultats futurs prévus ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs se concrétiseront ni que les plans, les intentions ou les attentes sur lesquels les énoncés prospectifs sont fondés se réaliseront. De par leur nature, les énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus ainsi que d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans ces énoncés.

Toute l'information prospective incluse dans le présent communiqué de presse est assortie de ces avertissements. Sauf indication contraire aux présentes, l'information prospective contenue dans le présent communiqué est fournie à la date de ce dernier et nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à modifier une telle information prospective, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi applicable l'exige.

SOURCE Corporation Moteurs Taiga

Renseignements: Médias: Annick Lauzon | 514 922-9225 | [email protected]; Investisseurs: Shahroz Hussain | 416 333-8374 | [email protected]