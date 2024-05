MONTRÉAL, le 13 mai 2024 /CNW/ - Corporation Moteurs Taiga (TSX: TAIG) ( « Taiga » ou la « Société »), le chef de file de la fabrication de véhicules électriques hors route, est ravie d'annoncer qu'elle étend sa présence en Scandinavie avec la livraison de motoneiges NomadMC supplémentaires à ses principaux clients SkiStar et Motorbutiken Klövsjö. En outre, Taiga poursuit son expansion sur le marché européen en livrant des véhicules dans des stations de ski et des centres de location en France et en Italie, révolutionnant ainsi l'industrie des loisirs hivernaux grâce à ses motoneiges électriques durables et performantes. En effet, l'Europe représente 20 % du marché mondial des motoneiges et, l'adoption des véhicules électriques ayant triplé depuis 2019, le moment était venu pour Taiga de se concentrer sur cette région alors qu'elle entame sa prochaine phase de croissance.

SkiStar poursuit son objectif d'atteindre la carbo-neutralité d'ici 2030

SkiStar, le principal exploitant de stations de ski scandinaves, qui a adopté très tôt la technologie Taiga, s'apprête à acquérir de nouvelles motoneiges électriques pour ses stations en Suède et en Norvège. Fidèle à son engagement envers les pratiques durables et pionner de la transition de l'industrie des centres de ski vers l'électrique, SkiStar s'est fixé pour objectif d'atteindre la neutralité carbone dans toutes ses stations d'ici à 2030. « Nous avons essayé toutes les motoneiges électriques existantes et rien ne se compare à la Nomad de Taiga », a déclaré Per Grånas, Responsable des achats chez SkiStar, soulignant sa satisfaction quant à l'autonomie, la performance et à la fiabilité supérieures des motoneiges Taiga. « Taiga a contribué à nous positionner en tant que leaders de la transition électrique en Suède et à nous assurer que nous répondons aux attentes de nos clients en plaçant le développement durable au premier plan de notre processus décisionnel. »

Les motoneiges Taiga sont désormais disponibles pour les particuliers

En Suède, Taiga est également fière de renforcer sa relation avec Motorbutiken Klövsjö, en tant que premier détaillant et fournisseur de service local, marquant ainsi une étape importante vers l'accessibilité de la motoneige électrique Nomad aux consommateurs de la région. « Nous sommes fiers de franchir cette nouvelle étape dans la représentation de Taiga en Suède », a déclaré Mattias Höglund, président et copropriétaire de Motorbutiken Klövsjö. « Après avoir aidé Taiga à effectuer la première livraison importante de plus de 40 motoneiges électriques en Suède en février dernier, nous sommes ravis d'être le détaillant officiel de Taiga en Suède et d'aider les consommateurs à réaliser leur rêve de posséder une motoneige électrique ».

Stations et opérateurs français et italiens

Taiga est fière d'annoncer son expansion dans les Alpes françaises avec Motor 73 comme premier fournisseur de services en France. Basé à La Plagne, Motor 73 livrera et assurera le service local aux détenteurs de réservations et aux clients de la région. De plus, des centres de location et d'expériences, tels que Les Volatiles, Saisie et Evolution 2 Motoneige, Val d'Isère, ainsi que Team Adventure Madesimo, Italie, proposeront des visites guidées en motoneige électrique, permettant ainsi aux consommateurs d'explorer les paysages d'hiver pittoresques tout en les préservant pour les générations futures.

« Nous sommes ravis d'entamer cette nouvelle phase de croissance en étendant stratégiquement nos ventes sur les marchés européens », a déclaré Sam Bruneau, PDG et cofondateur de Taiga. « Taiga se consacre à l'innovation et à la durabilité dans l'industrie des véhicules hors route, et nous sommes impatients d'aussi introduire notre motomarine électrique primée en Europe dans un avenir rapproché. »

La parfaite motoneige utilitaire au fonctionnement silencieux et sans émissions

La Nomad, la première motoneige 100 % électrique produite en série au monde, change la donne pour les exploitations en montagne et les stations de ski. Cette motoneige polyvalente et utilitaire ne produit pas d'émissions et fonctionne silencieusement, de sorte que la beauté naturelle de la région n'est pas perturbée par des bruits de moteur ou des gaz d'échappement. En outre, elle ne nécessite aucun entretien du groupe motopropulseur et ne requiert ni essence ni huile, ce qui en fait une option rentable au fil du temps.

La Nomad est également très fonctionnelle, avec une batterie qui peut être entièrement rechargée en 3 heures sur un chargeur 220 V ou à 80 % en 40 minutes environ avec la nouvelle fonction DC Fast Charge. Avec une autonomie allant jusqu'à 100 km, elle affiche également une impressionnante capacité de remorquage de 511 kilos (1 125 livres)1.

Les propriétaires de flottes bénéficient de coûts de propriété réduits pendant toute la durée de vie de leurs motoneiges. Chaque motoneige Taiga représente une économie de 12 % sur le coût total de possession, une diminution de 78 % des coûts d'exploitation et une réduction des émissions allant jusqu'à 86 % sur 5 ans*.

À propos de Taiga

Taiga (TSX : TAIG) est une entreprise canadienne qui réinvente l'environnement des sports motorisés grâce à des véhicules électriques hors route révolutionnaires. Adoptant une approche d'ingénierie optimisée, Taiga repousse les frontières de la technologie électrique pour atteindre des rapports puissance-poids extrêmes et des spécifications thermiques nécessaires afin de surpasser les véhicules de sports motorisés à combustion haute performance comparables. Les premiers modèles commercialisés s'inscrivent dans une gamme de motoneiges et de motomarines électriques visant à répondre à la demande croissante de la clientèle récréative et commerciale qui cherche de meilleurs moyens d'explorer les grands espaces, sans compromis. Pour de plus amples renseignements, visitez www.taigamotors.com.

À propos de SkiStar

SkiStar est le principal organisateur de vacances en Scandinavie et est dans les affaires depuis plus de 45 ans. L'entreprise est connue pour offrir à ses clients des expériences inoubliables en montagne, grâce au ski alpin en hiver et à des vacances actives en été. En mettant l'accent sur des expériences de haute qualité, SkiStar est devenue un nom synonyme de confiance dans l'industrie du tourisme et continue d'attirer des visiteurs du monde entier. Pour plus d'informations, visitez www.skistar.com.

À propos de Motorbutiken Klövsjö

Motorbutiken Klövsjö est un atelier suédois spécialisé dans la vente, l'entretien, la location et l'entreposage de motoneiges et d'autres véhicules tout-terrain. L'entreprise est fière de proposer les machines les plus récentes et une technologie d'électrification de pointe. Pour plus d'information, visitez le site www.mbklovsjo.se.

* À des fins d'illustration. * Consommation moyenne d'une motoneige à moteur à combustion interne : 19 L/100 km, le prix du kW utilise la moyenne nord-américaine : 0,15 $/kWh, le prix de l'essence utilise la moyenne nord-américaine : 1,21 $/L, calculée sur la base d'une durée de vie de 5 ans et 10 000 km. Les coûts d'entretien ne sont donnés qu'à titre d'information et sont basés sur les références et les analyses de Taiga.



1 Performance et spécifications : Les spécifications sont présentées à des fins informatives seulement selon les essais menés par Taiga. Les mesures (comme le poids, l'autonomie, la vitesse, l'accélération et la durée de vie de la batterie) peuvent varier en fonction de l'environnement, du terrain, des conditions météorologiques, des réglementations locales et de la version finale du produit commandé.

