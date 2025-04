FRANCFORT, Allemagne, 30 avril 2025 /CNW/ - Le 24 avril 2025, des représentants du gouvernement municipal de Taicang ont organisé un événement de promotion urbaine à Francfort, en Allemagne, sous le thème « Wenn der Fluss Loujiang auf den Main trifft » (« When the Lou River Meets the Main »). L'événement a été organisé pour renforcer les liens économiques, commerciaux et culturels entre Taicang, une plaque tournante de premier plan dans la province du Jiangsu, en Chine, et l'Allemagne, et pour explorer de nouvelles possibilités de collaboration et de croissance mutuelle.

Scène de l’événement promotionnel de la ville à Francfort (PRNewsfoto/Taicang Municipal Government)

Démontrant un engagement de longue date en faveur d'un développement ouvert et inclusif, Taicang a réussi à intégrer des ressources industrielles allemandes de grande qualité à son économie locale. Aujourd'hui, plus de 550 entreprises allemandes exercent leurs activités à Taicang, dont plus de 60 « champions cachés », des dirigeants mondiaux de taille moyenne reconnus pour leur spécialisation et leur innovation. Ces entreprises forment une chaîne industrielle complète englobant les secteurs de la recherche et du développement, de la fabrication et des services. En cette période d'incertitude économique mondiale, Taicang continue de se distinguer comme un excellent exemple de stabilité, de croissance et de valeur durable des partenariats entre la Chine et l'Allemagne.

Taicang est devenu un modèle de coopération régionale entre la Chine et l'Allemagne. Dotée d'une infrastructurgerme moderne et fortement axée sur le développement durable, la ville reflète l'équilibre entre habitabilité et attrait commercial de Francfort, et est devenue une destination de plus en plus attrayante pour les entreprises et les expatriés allemands.

