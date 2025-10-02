TAIPEI, le 2 oct. 2025 /CNW/ - TAHO Pharmaceuticals Ltd. (« TAHO Pharma ») a annoncé aujourd'hui le dépôt de sa demande de drogue nouvelle (NDA) à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour le TAH3311, le premier film orodispersible d'apixaban au monde. Ce dépôt marque un jalon réglementaire important dans la mission de TAHO Pharma visant à offrir des thérapies innovantes et accessibles aux patients du monde entier.

Le TAH3311 est une formulation innovante conçue pour améliorer l'administration d'apixaban, un anticoagulant largement utilisé. Les AVC touchent plus de 15 millions de personnes dans le monde chaque année selon les NIH, et plus de 50 % des survivants d'AVC souffrent de dysphagie, ce qui les expose à un risque accru de pneumonie, de malnutrition, de déshydratation et d'une qualité de vie réduite.

Développé sur la plateforme Transepithelial Delivery System (TDS) exclusive de TAHO, le TAH3311 est formulé comme un film orodispersible facile à utiliser. Ce format adapté aux patients est particulièrement bénéfique pour les survivants d'AVC, les patients âgés et les autres personnes ayant des difficultés de déglutition, offrant à la fois une plus grande commodité et une meilleure observance du traitement. En éliminant le besoin d'avaler des formes posologiques solides, le TAH3311 aide à réduire le risque de pneumonie par étouffement et aspiration, répondant à un besoin critique non satisfait dans le traitement anticoagulant.

« Le dépôt d'une NDA pour le TAH3311 reflète notre engagement inébranlable à répondre aux besoins non satisfaits des patients grâce à une science de pointe », a déclaré le Dr Lee, PDG de TAHO Pharmaceuticals. « Nous sommes fiers d'offrir une solution axée sur le patient qui a le potentiel de redéfinir la norme de soins dans le traitement anticoagulant. »

Ce dépôt d'une NDA est une étape charnière vers l'entrée sur le marché américain, soutenant la vision plus large de TAHO Pharma d'améliorer l'expérience des patients et les résultats thérapeutiques grâce à de nouvelles plateformes d'administration de médicaments. TAHO cherche activement des opportunités de partenariat au niveau mondial pour accélérer la mise sur le marché du produit.

À propos d'apixaban

Apixaban (co-développé par BMS et Pfizer sous la marque Eliquis®) est un inhibiteur direct du facteur Xa qui a été approuvé pour une utilisation clinique dans plusieurs troubles thromboemboliques, y compris la prévention des AVC dans la fibrillation auriculaire non valvulaire, la thromboprophylaxie après une arthroplastie de la hanche ou du genou, ainsi que le traitement et la prévention de la thrombose veineuse profonde ou de l'embolie pulmonaire. Offrant des avantages notables en matière de sécurité, il est le principal nouvel anticoagulant oral.

À propos de TAHO Pharmaceuticals Ltd.

Fondée en 2010, TAHO Pharma est une entreprise de petite à moyenne taille (PME) mondiale spécialisée dans les systèmes novateurs d'administration de médicaments par voie orale et transdermique. Grâce à sa plateforme Transepithelial Delivery System (TDS) exclusive, TAHO permet une administration transdermique et transmuqueuse efficace de médicaments à petites molécules. La plateforme TDS offre d'importants avantages par rapport aux voies d'administration conventionnelles, y compris des profils de libération adaptés (de l'action rapide à la libération prolongée), une réduction des effets secondaires gastro-intestinaux, une biodisponibilité accrue et une administration simplifiée pour les patients présentant des problèmes de respect du traitement. Grâce à sa technologie différenciée scientifiquement et à ses solutions cliniquement significatives, TAHO s'engage à améliorer les soins aux patients et à améliorer la qualité de vie dans le monde entier.

Contact avec les médias :

TAHO Pharmaceuticals

+886-2-2659-8515

[email protected]

SOURCE Taho Pharmaceuticals