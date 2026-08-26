Taco Lubbock obtient les certifications ASME et National Board, renforçant ainsi ses capacités de production

CRANSTON, RHODE ISLAND, 26 août 2026 /CNW/ - Taco a annoncé que son site de Lubbock, au Texas, avait obtenu deux certifications importantes du secteur, qui permettront à Taco Lubbock de garder le contrôle de la production, de la conception à la fabrication. Il convient notamment de souligner que l'audit conjoint visant l'obtention du label « U » de l'American Society of Mechanical Engineers (ASME) et du label « R » du National Board s'est achevé avec succès, sans aucune non-conformité constatée. Cette réalisation marque une nouvelle étape importante dans la transformation de Taco Lubbock en un site de production à service complet doté d'installations techniques de pointe.

Le label « U » autorise la construction et la certification de récipients sous pression, sous réserve du respect des exigences en matière de personnel qualifié, de contrôle qualité, d'ingénierie et de procédures d'inspection nécessaires à la conformité à la section VIII du Code ASME des chaudières et récipients sous pression. Le label « R » atteste de la conformité aux exigences de l'ASME en matière de réparation et de modification des chaudières, des récipients sous pression et des autres équipements sous pression. La certification exige un système qualité approuvé et la participation de l'agence d'inspection agréée. Ensemble, ces certifications témoignent de la croissance continue de Taco Lubbock, qui vise à mieux accompagner ses clients en tant qu'entreprise de fabrication à part entière.

Dans le cadre du processus de quatre mois menant à l'obtention de cette certification, Lubbock a investi dans des technologies de soudage de pointe et dans de nouvelles procédures. Le soudage à l'arc submergé (SAW) est un procédé de soudage automatisé à haut taux de dépôt qui permet de réaliser efficacement des soudures solides et homogènes, en particulier sur les grands réservoirs et les composants métalliques lourds. Des pratiques de soudage conformes aux normes ASME et des dossiers de qualification des procédures ont été mis en place ; ceux-ci comprenaient des essais hydrostatiques réalisés à l'aide d'instruments conformes aux normes.

En matière de personnel, Lubbock s'est préparée à l'inspection en veillant à ce que ses soudeurs travaillent conformément à la section IX de l'ASME, qui régit les procédés de soudage, de brasage et de fusion.

« La mise en place de notre système de gestion de la qualité et la préparation de cette certification ont nécessité énormément de temps, d'efforts et un excellent travail d'équipe », a déclaré Israel Márquez, technicien senior chargé de la qualité. « L'obtention de la certification ASME témoigne de cet engagement et nous permet d'aborder de nouveaux projets en toute confiance. Je suis fier de ce que nous avons accompli et excité par ce qui nous attend. »

La préparation a également consisté à enrichir la documentation déjà très complète de l'établissement, à renforcer la responsabilité, la cohérence et la traçabilité globale des produits, depuis la réception des matières premières jusqu'à la fabrication finale.

« Pour obtenir la certification, il faut pouvoir compter sur des collaborateurs soucieux de bien faire les choses dès le départ », souligne Justin Pena, vice-président de Taco Lubbock. « C'est grâce à nos experts, qui ont le souci du détail, que nous avons pu mener à bien ce projet aussi rapidement. »

Grâce à ces nouvelles certifications ASME et National Board, Taco Lubbock est en mesure de poursuivre le développement de ses capacités de fabrication de récipients sous pression, tout en conservant la qualité, l'expertise technique et le contrôle de la production que ses clients attendent de Taco.

À propos de Taco

Fondée en 1920, Taco est un leader mondial des solutions hydroniques et hydrauliques. Elle est spécialisée dans la fourniture de produits novateurs, durables et performants pour les secteurs des systèmes CVC, de la plomberie et de l'industrie. Taco est présent sur divers marchés, notamment les secteurs résidentiel, commercial et municipal, entre autres, et propose une gamme complète de produits tels que des pompes, des vannes, des réservoirs, des échangeurs thermiques et des systèmes de commande avancés. Taco est reconnu pour son engagement sans faille envers la réussite de ses clients, ses conseils d'experts, ses formations et son assistance hors pair. Basée à Cranston, dans l'État du Rhode Island, et présente dans le monde entier, Taco propose des produits et des solutions de pointe, soutenus par une culture d'entreprise fondée sur la collaboration, la fiabilité et l'intégrité.

SOURCE Taco

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