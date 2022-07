TABLE RONDE CANADIENNE DU VOYAGE ET DU TOURISME - DÉCLARATION EN RÉPONSE À L'ANNONCE DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL DE RÉTABLIR LE DÉPISTAGE ALÉATOIRE OBLIGATOIRE

OTTAWA, ON, le 14 juill. 2022 /CNW/ - La Table ronde canadienne du voyage et du tourisme (« la Table ronde ») émet la déclaration suivante en réponse au rétablissement par le gouvernement fédéral du dépistage aléatoire obligatoire pour les voyageurs aériens.

« La Table ronde canadienne du voyage et du tourisme est déçue de la décision du gouvernement fédéral de réintroduire le dépistage aléatoire obligatoire de la COVID-19 à l'arrivée pour les voyageurs entièrement vaccinés, ainsi que l'isolement obligatoire de 10 jours pour toute personne qui obtient un résultat positif aux tests. Alors que notre industrie collabore avec le gouvernement, les organismes et les partenaires pour lutter contre les temps d'attente et les retards, cette annonce marque un recul qui cible injustement le secteur du tourisme du Canada et a des répercussions négatives sur les voyageurs canadiens et étrangers. Les experts médicaux ont été clairs : les tests obligatoires devraient être remplacés par des moyens plus efficaces d'évaluer la propagation communautaire, comme les analyses des eaux usées dans les collectivités, pour suivre les variants futurs. La réimposition de ces mesures est un recul inutile et inefficace qui continue de faire en sorte que le Canada n'est plus aligné sur ses partenaires internationaux et fait du transport aérien la seule activité économique au pays à faire l'objet de mesures sanitaires rigoureuses. »

