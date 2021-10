Table politique conjointe APNQL et gouvernement du Québec - Le Grand cercle économique des Peuples autochtones et du Québec se tiendra les 25 et 26 novembre

QUÉBEC, le 14 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec et l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) sont heureux d'annoncer la tenue du Grand cercle économique des Peuples autochtones et du Québec, un événement qui aura lieu les 25 et 26 novembre 2021 en personne au Centre Sheraton de Montréal et en ligne. Cet événement est issu des réflexions tenues dans le cadre des travaux de la Table politique conjointe APNQL et gouvernement du Québec lancée le 19 mars dernier et mise en place dans le but d'établir une nouvelle ère de relations de nation à nation.

Pendant deux jours, les élus et les gens d'affaires des Peuples autochtones et du Québec assisteront à des conférences, ateliers et panels de discussion portant sur des sujets en lien avec le thème principal de l'événement, la pleine participation des Peuples autochtones dans l'économie du Québec ainsi que dans la relance économique. Organisé par la Commission de développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador (CDEPNQL) et le Secrétariat aux affaires autochtones, l'événement permettra la création de liens politiques et économiques. Ce sera aussi l'occasion pour les élus et la communauté d'affaires du Québec de s'engager envers les Peuples autochtones. Un appel à l'engagement sera prochainement lancé à cet effet.

Plus de détails sur l'événement, dont le contenu de sa programmation et la façon de s'y inscrire seront dévoilés sous peu. Pour ne rien manquer, veuillez consulter le site Web de l'événement au grandcercle.ca ou suivre sa page Facebook.

Citations :

« La tenue du Grand cercle économique des Peuples autochtones et du Québec cet automne sera le moment idéal pour parler de relance économique et pour favoriser la pleine participation des peuples autochtones au cœur de l'économie du Québec. J'ai espoir que cet événement contribuera à nous rapprocher et engendrera des retombées positives pour les prochaines années. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones

« Le Grand cercle économique est une occasion pour nos communautés d'affaires de créer des liens qui pourront mener à la réalisation de projets économiques qui seront significatifs pour nos communautés. »

Chef Ghislain Picard, Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador

À propos de l'APNQL

L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador est l'organisme régional politique qui regroupe 43 chefs des Premières Nations au Québec et au Labrador.

À propos de la CDEPNQL

La CDEPNQL est reconnue par les chefs des Premières Nations du Québec et du Labrador comme étant l'organisation régionale responsable du développement socioéconomique des Premières Nations.

