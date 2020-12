CORNWALL, ON, le 4 déc. 2020 /CNW/ - Le 19 novembre 2020, des membres du Groupe de travail régional de Cornwall (GTRC) ont observé un véhicule soupçonné d'être impliqué dans des activités de contrebande. Dans le cadre de l'enquête, le véhicule a été arrêté au niveau d'une rampe d'accès de l'autoroute 401, en direction est, dans la région de Cornwall. En fouillant le véhicule, les enquêteurs ont trouvé et saisi dix-sept (17) grands sacs à ordures contenant 310,45 kilogrammes de tabac haché fin non estampillés conformément à la Loi sur l'accise (2001). La camionnette utilisée pour transporter le tabac, une Chevrolet Silverado blanche de 2018, a également été saisie en vertu de la Loi sur l'accise (2001).

Le conducteur et propriétaire du véhicule, Michael Cook (22 ans), de Cornwall, en Ontario, est accusé de l'infraction suivante :

Possession de tabac non estampillé en infraction à l'article 32 (1) de Loi de 2001 sur l'accise

M. Cook doit comparaître au Palais de justice de Cornwall, 29, rue Second Ouest, Cornwall (Ontario), le 2 février 2021.

Le GTRC est une force policière mixte, composée de la Gendarmerie royale du Canada, de la Police provinciale de l'Ontario, de l'Agence des services frontaliers du Canada et du ministère des Finances de l'Ontario.

Si vous détenez des informations sur des activités criminelles dans votre région, vous pouvez communiquer avec la GRC de l'Ontario, au 1 800 387-0020, ou avec Échec au crime, au 1 800 222-8477.

Twitter : @GRCONT

Facebook : GRC.Ontario

Instagram : grcontario

YouTube : GendarmerieroyaleduCanada

Site Web : GRC en Ontario

SOURCE Groupe de travail régional de Cornwall

Renseignements: Sergente Lucie Lapointe, Agente des relations avec les médias, Division O, GRC (Ontario), 905-876-9640, Courriel : [email protected]

Liens connexes

https://www.rcmp-grc.gc.ca/