Le premier TABP coréen à offrir un vol entre Séoul et Vancouver alors que la demande augmente en Asie et en Amérique du Nord

VANCOUVER, Colombie-Britannique, le 27 mai 2025 /CNW/ -- T'way Air, le principal transporteur à bas prix de la Corée du Sud, inaugurera sa première destination nord-américaine avec un service direct entre Séoul et Vancouver le 12 juillet 2025. Offerts quatre fois par semaine (mardi, jeudi, samedi et dimanche), les nouveaux vols répondent à la demande croissante de voyages de longue distance abordables dans les principaux marchés de l'Asie-Pacifique et de l'Amérique du Nord.

T’way Air inaugurera son service direct entre Séoul et Vancouver le 12 juillet.

Le vol de départ part de l'aéroport international d'Incheon à 21 h 05 (KST) et arrive à l'aéroport international de Vancouver à 15 h 25 (HAP). Le vol de retour quitte Vancouver à 17 h 25 (HAP) et atterrit à Séoul à 21 h 35 (KST) le lendemain. Les billets sont maintenant disponibles sur le site Web de T'way Air.

Le nouveau service marque une étape importante dans l'expansion du réseau de T'way Air, qui s'ajoute à ses destinations actuelles en Asie-Pacifique et en Europe. En reliant directement Séoul à la côte ouest du Canada, la compagnie aérienne offre aux voyageurs d'agrément et d'affaires une option transparente et rentable.

T'way Air déploiera son avion A330-300, offrant 12 sièges lits dans la classe « Business Saver » avec des appuie-têtes réglables, un espace supplémentaire pour les jambes, des prises de courant personnelles et des lumières de lecture individuelles. Tous les passagers obtiennent des repas gratuits : deux en classe « Business Saver » et un en classe « Economy ».

Les voyageurs à destination de la Corée peuvent découvrir la fusion de l'histoire et de la modernité de Séoul : explorez le palais Gyeongbokgung, flânez dans les rues traditionnelles d'Insadong, marchez sur les sentiers pittoresques de Bukhansan, admirez les courbes futuristes du Dongdaemun Design Plaza, et découvrez la nouvelle beauté et la mode coréennes à Hongdae, Seongsu et Gangnam.

« Nous sommes fiers de lancer notre premier service à destination de l'Amérique du Nord, offrant de nouvelles possibilités intéressantes de tourisme, d'affaires et d'échanges culturels entre la Corée et le Canada », a déclaré Hong-Geun Jeong, chef de la direction de T'way Air. « Nous nous réjouissons à l'idée d'offrir des voyages sécuritaires, fiables et mémorables qui rapprochent nos deux pays. »

T'way Air dessert actuellement 50 destinations à l'échelle mondiale et prévoit d'étendre davantage son réseau. Pour en savoir plus, visitez le site twayair.com.

À propos de T'way Air

T'way Air Co., Ltd., dont le siège social est situé à Daegu, en Corée du Sud, est un important transporteur à bas prix (TAPB) qui offre des vols abordables et fiables depuis 2010. T'way Air sert des clients en Asie de l'Est, en Asie du Sud-Est, en Asie centrale, en Océanie et en Europe avec une flotte moderne de Boeing 737-800, 737 MAX 8 et Airbus A330. T'way Air continue d'étendre son réseau mondial, offrant une grande valeur aux passagers du monde entier. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le www.twayair.com.

Horaire des vols Séoul (ICN) - Vancouver (YVR)

Liaison Départ Arrivée Fréquence Avion ICN - YVR 21 h 05 15 h 25 Mardi, jeudi, samedi et dimanche A330-300 YVR - ICN 17 h 25 21 h 35 (+1)

