Avec le lancement du Fonds de répartition mondiale T. Rowe Price, les investisseurs canadiens ont accès pour la première fois à l'expertise en matière de placement multiactif de ce gestionnaire américain dans un véhicule de placement autonome.



TORONTO, le 21 févr. 2023 /CNW/ - Gestionnaires d'actifs Bridgehouse souhaite la bienvenue à la société de gestion de placements mondiale T. Rowe Price (dont les actifs sous gestion s'élevaient à 1 270 milliards de dollars américains au 31 décembre 2022) sur sa plateforme indépendante, dans le cadre du lancement du Fonds de répartition mondiale T. Rowe Price. Les investisseurs canadiens ont ainsi accès pour la première fois à l'expertise en matière de placement multiactif de ce gestionnaire dans un véhicule de placement autonome. T. Rowe Price se joint à Les Associés en Placement Brandes et Cie, à GQG Partners, à Gestion d'actifs Lazard et à Gestionnaires de placements Sionna sur la plateforme Bridgehouse.

« Devant les menaces d'un ralentissement économique, les Canadiens et Canadiennes se préoccupent de maintenir leur pouvoir d'achat et de faire croître leur argent. T. Rowe Price possède plus de 30 ans d'expérience en gestion multiactif et est reconnue depuis longtemps pour sa capacité à générer des rendements composés fiables pour les investisseurs », explique Carol Lynde, présidente et chef de la direction de Gestionnaires d'actifs Bridgehouse. « Bridgehouse s'engage à offrir des options de placements diversifiées aux conseillers canadiens et à leurs clients, le tout sur une seule et même plateforme. »

« L'approche d'investissement stratégique sur laquelle T. Rowe Price s'appuie de longue date est reconnue depuis de nombreuses années par les investisseurs du monde entier qui épargnent en vue de la retraite et d'autres besoins financiers à long terme », affirme Lauren Bloom, chef des activités au Canada de T. Rowe Price (Canada), Inc. « Nous sommes heureux et fiers de pouvoir proposer le Fonds de répartition mondiale T. Rowe Price par l'intermédiaire de la plateforme de placement indépendante Bridgehouse. Ce fonds offrira aux investisseurs canadiens l'expertise, l'exposition, la souplesse et l'attention au risque susceptibles de les aider à naviguer dans les marchés mondiaux changeants. »

Le Fonds de répartition mondiale T. Rowe Price cherche à générer à la fois une appréciation du capital à long terme et des revenus de placement en investissant dans un portefeuille mondial d'actions, d'obligations et d'autres instruments, diversifié en fonction des secteurs, des régions géographiques et des capitalisations boursières. Il vise à faciliter la gestion du risque en offrant aux investisseurs, par le biais d'un seul produit, une diversification mondiale qui couvre toutes les classes d'actifs et donne accès à de nouvelles sources de rendement potentiel. Les actifs du Fonds sont répartis principalement entre les États-Unis, l'Europe, l'Asie et les marchés émergents.

À propos de T. Rowe Price :

Fondée en 1937, T. Rowe Price est une société mondiale indépendante de gestion d'actifs établie dans l'État du Maryland et présente dans 16 pays, dont les actifs sous gestion s'élevaient à 1 270 milliards de dollars américains au 31 décembre 2022. Reconnue pour son excellence dans le domaine des placements à long terme, la société utilise un processus d'investissement rigoureux qui tient compte des risques et qui repose sur la recherche fondamentale, la diversification et la cohérence en matière de style.

Pour en savoir plus sur T. Rowe Price, veuillez visiter troweprice.com et suivre la société sur LinkedIn.

À propos de Gestionnaires d'actifs Bridgehouse :

Gestionnaires d'actifs Bridgehouse, le nom commercial de Les Associés en Placement Brandes et Cie, est une plateforme indépendante qui regroupe les produits de gestionnaires de placements possédant une solide expérience institutionnelle, dont : Allspring Global Investments, LLC, Brandes Investment Partners, L.P., GQG Partners LLC, Lazard Asset Management (Canada), Inc., Gestionnaires de placements Sionna inc. et T. Rowe Price Associates, Inc. Par l'intermédiaire des conseillers, nous souhaitons aider les épargnants canadiens à bâtir leur patrimoine à long terme en se fondant sur des principes d'investissement éprouvés. Bridgehouse conçoit des produits et des outils à valeur ajoutée, en plus de proposer des activités de perfectionnement donnant droit à des crédits pour la formation continue, afin d'aider les conseillers à nouer des relations durables avec leurs clients et à maximiser les avantages de la relation de services-conseils financiers. Notre but ultime est d'aider les investisseurs à prendre des décisions éclairées et à atteindre leurs objectifs financiers à long terme.

Pour en savoir plus sur Bridgehouse, veuillez visiter bridgehousecanada.com et nous suivre sur LinkedIn.

Les Associés en Placement Brandes et Cie est le gestionnaire des Fonds Bridgehouse. Les titres des Fonds Bridgehouse peuvent uniquement être acquis par l'intermédiaire de courtiers inscrits; ils ne peuvent pas être acquis directement auprès de Bridgehouse. Tout fonds commun de placement peut être assorti de commissions, de commissions incitatives, de frais de gestion et de frais d'investissement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir dans quelque fonds que ce soit. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas un indicateur de leur rendement futur.

