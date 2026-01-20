TULSA, Oklahoma, 20 janvier 2026 /CNW/ - T.D. Williamson (TDW), chef de file mondial des solutions de canalisations, a annoncé le lancement de TDW SHiiELD™, un outil d'isolement des canalisations de nouvelle génération qui établit la nouvelle norme des dispositifs de doubles isolement et purge indépendants (DiiB).

Une solution d'isolement des canalisations inédite dans le secteur

Le système de doubles isolement et purge indépendants TDW SHiiELD™ permet des réparations plus sûres et plus rapides des canalisations grâce à la surveillance à distance, associée à un rendement certifié étanche et à un débit quatre fois plus élevé que celui des solutions d’isolement traditionnelles. Speed Speed

La technologie SHiiELD assure un fonctionnement étanche, une sécurité sans compromis et une capacité quatre fois supérieure à celle des solutions traditionnelles de doubles isolement et purge, tout en protégeant l'environnement des émissions diffuses et en réduisant les indisponibilités opérationnelles.

Conçu sur la base de deux modules à ancrage indépendant munis de dispositifs d'étanchéité sous tension, SHiiELD offre un système d'isolement redondant déjà au niveau des prochaines normes environnementales et de sécurité. Grâce à son joint d'étanchéité certifié et à la possibilité d'activation et de surveillance à distance, le système SHiiELD limite les risques opérationnels, améliore l'efficacité des canalisations et rend possibles des projets d'isolement à zéro émission.

Regardez la vidéo du système SHiiELD™ à l'adresse tdw.red/SHiiELD pour en savoir plus sur les avantages du système.

Accroître l'efficacité, la sécurité et la responsabilité environnementale

« SHiiELD change la donne de l'isolement des canalisations, tout en aidant les exploitants à atteindre leurs objectifs d'émissions et de sécurité », a déclaré Bob McGrew, chef de la direction de TDW. « En combinant véritable redondance, débit de pointe et activation à distance, SHiiELD garantit l'isolement le plus sécuritaire possible pour le personnel et l'environnement. Cette technologie novatrice souligne l'attachement de TDW à améliorer la sécurité des canalisations et l'efficacité opérationnelle. »

Avec SHiiELD, TDW continue de faire progresser le secteur des canalisations en s'appuyant sur des technologies avancées qui répondent aux exigences accrues du marché en matière de sécurité, de fiabilité, de responsabilité environnementale et de débit. Lisez notre blogue pour découvrir le fonctionnement de la technologie DiiB.

Shiield est une marque de commerce de T.D. Williamson, Inc. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le système TDW SHiiELD, veuillez consulter notre site internet.

À propos de T.D. Williamson

T.D. Williamson (TDW) propose des technologies perfectionnées qui assurent le fonctionnement sécuritaire et efficace des systèmes énergétiques essentiels en maintenant l'intégrité des canalisations et en permettant d'y intervenir, de procéder à leur pistonnage et à leur réparation. TDW est depuis plus d'un siècle à la pointe de l'innovation relative aux solutions de pistonnage et d'isolement qui réduisent les émissions, prolongent la durée de vie des actifs et favorisent un avenir énergétique plus durable.

TDW soutient aujourd'hui les objectifs du secteur de l'énergie visant à faire baisser ses émissions de carbone et à préparer l'avenir durable des canalisations. Opérant sur plus de 35 sites à travers le monde grâce à ses partenaires intermédiaires en Europe, en Asie et au Moyen-Orient, TDW possède son siège social à Tulsa, dans l'Oklahoma.

