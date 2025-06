TULSA, Oklahoma, 12 juin 2025 /CNW/ - T.D. Williamson (« TDW »), un chef de file mondial de la technologie et des services d'infrastructure des pipelines, a annoncé aujourd'hui un investissement stratégique provenant de fonds gérés par Apollo (NYSE: APO) (les « Fonds Apollo »). SCF Partners, une société de capital-investissement établie à Houston qui se spécialise dans les investissements dans les services d'énergie et d'infrastructure et a acquis TDW en juin 2022, continuera de conserver une participation majoritaire.

TDW est un chef de file de l'industrie de l'entretien et de l'intégrité des pipelines depuis plus de 100 ans. La société offre une gamme complète de solutions d'entretien et d'optimisation des actifs qui améliorent la sécurité, la fiabilité et le rendement tout au long du cycle de vie complet de l'infrastructure pipelinière. Chef de file technologique reconnu, TDW détient plus de 500 brevets enregistrés, notamment concernant des innovations en matière d'isolement avancé, de raclage intégré, d'évaluation de l'intégrité interne et de réparation, déployées sur les marchés finaux des infrastructures et des services publics.

Bob McGrew, chef de la direction de TDW, a déclaré : « Chez TDW, nous sommes déterminés à offrir des solutions techniquement différenciées de premier ordre pour répondre aux besoins changeants des exploitants d'infrastructures pipelinières essentielles. Cet investissement des Fonds Apollo, ainsi que notre relation actuelle avec SCF Partners, marque une étape importante dans notre parcours, alors que nous continuons d'investir pour répondre aux besoins de nos clients grâce à l'innovation et à l'expansion de notre portée mondiale. »

Scott Browning, associé chez Apollo, a déclaré : « TDW a une longue expérience en matière d'innovation et de service à la clientèle dans l'ensemble de la chaîne de valeur de l'industrie des pipelines. Nous sommes impatients d'aider les équipes dirigeantes de TDW et SCF à accélérer les initiatives de croissance stratégique qui contribuent à la sécurité, à la fiabilité et à l'efficacité des infrastructures énergétiques afin de répondre aux tendances de la demande mondiale en matière d'énergie. »

« Depuis plus d'un siècle, TDW est à l'avant-garde de l'intégrité et de l'innovation en matière de pipelines », a déclaré Deviyani Misra-Godwin, directrice générale de SCF. « Au cours des trois dernières années, l'entreprise a connu une croissance phénoménale, l'équipe élargissant son portefeuille de technologies et de produits, approfondissant ses relations avec la clientèle et continuant de montrer la voie en matière de sécurité et d'excellence opérationnelle. « Nous sommes honorés de continuer à travailler aux côtés de l'équipe de calibre mondial de TDW et sommes ravis d'accueillir les Fonds Apollo en tant que partenaire stratégique dans ce prochain chapitre de croissance. »

TDW et SCF Partners ont été conseillés par Vinson & Elkins LLP, tandis que Kirkland & Ellis LLP a conseillé les Fonds Apollo.

À propos de T.D. Williamson

T.D. Williamson (« TDW ») dessert les secteurs de la collecte, du transport et de la distribution de l'industrie des pipelines avec un portefeuille mondial de produits et de services, notamment des solutions avancées d'isolation, de raclage intégré, d'évaluation de l'intégrité et de réparation. Avec des applications côtières et extracôtières, TDW propose de vastes activités d'entretien des pipelines et d'optimisation des actifs. TDW cultive des relations à long terme avec les exploitants de pipelines qui perdurent tout au long de la durée de vie d'un pipeline. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.tdwilliamson.com.

À propos d'Apollo

Apollo est un gestionnaire mondial d'actifs non traditionnels à forte croissance. Dans le cadre de nos activités de gestion d'actifs, nous cherchons à offrir à nos clients un rendement supérieur dans chaque aspect de l'équation risque-rendement, du crédit de la catégorie investissement au capital-investissement. Depuis plus de trois décennies, notre expertise en matière d'investissement dans l'ensemble de notre plateforme entièrement intégrée a répondu aux besoins de rendement financier de nos clients et a fourni aux entreprises des solutions de capital novatrices pour la croissance. Par l'entremise d'Athene, notre branche de services de retraite spécialisée, nous aidons les clients à assurer leur sécurité financière grâce à notre gamme de produits d'épargne-retraite et à notre rôle de fournisseur de solutions pour les institutions. Notre approche patiente, créative et éclairée en matière d'investissement est harmonisée aux objectifs de nos clients, des entreprises dans lesquelles nous investissons, de nos employés et des communautés où nous exerçons une influence, afin d'élargir les possibilités et d'obtenir des résultats positifs. Au 31 mars 2025, Apollo détenait des fonds sous mandat de gestion d'environ 785 milliards de dollars. Pour en savoir plus, consultez www.apollo.com.

À propos de SCF Partners

Fondée en 1989, SCF fournit des capitaux propres et une assistance stratégique à la croissance pour bâtir et développer des entreprises de premier plan dans le secteur des services, des équipements et des technologies énergétiques qui opèrent dans le monde entier. Au cours de son histoire, SCF a investi dans plus de 80 entreprises de plateformes, effectué plus de 370 acquisitions supplémentaires et mis sur pied 18 entreprises de services et d'équipements énergétiques cotées en bourse. L'entreprise, dont le siège social est situé à Houston, au Texas, a des bureaux à Aberdeen et en Australie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.scfpartners.com.

