/NE PAS DISTRIBUER AUX SERVICES DE PRESSE AMÉRICAINS NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS./

MONTRÉAL, le 16 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Systèmes Haivision Inc. (« Haivision » ou la « Société »), fournisseur de premier plan de solutions essentielles de mise en réseau et de diffusion vidéo en continu en temps réel, a annoncé aujourd'hui la clôture de son premier appel public à l'épargne annoncé auparavant (le « placement ») portant sur 5 000 000 d'actions ordinaires au prix de 6,00 $ CA chacune, pour un produit brut total de 30 000 000 $ CA. Haivision affectera le produit net tiré du placement au financement d'acquisitions stratégiques, de stratégies de croissance interne et d'autres mesures.

Les actions ordinaires de la Société commenceront à être négociées aujourd'hui à la cote de la Bourse de Toronto (la « TSX ») sous le symbole « HAI ».

« Les solutions essentielles de vidéo IP en temps réel transforment les façons de faire des organisations et favorisent une prise de décisions plus éclairées. Haivision figure au cœur de l'adoption accélérée de la vidéo IP dans tous les secteurs d'activité, a déclaré Mirko Wicha, président et chef de la direction de Haivision. L'inscription à la cote de la TSX annonce la prochaine phase de notre évolution, continuera de stimuler notre sens de l'innovation dans la vidéo IP en direct et le réseautage infonuagique et accélérera notre croissance », a ajouté M. Wicha.

Le placement a été effectué par l'intermédiaire d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par Corporation Canaccord Genuity et Desjardins Marché des capitaux, à titre de chefs de file et coteneurs de livres, et notamment composé de BMO Nesbitt Burns Inc., de Scotia Capitaux Inc. et de Beacon Securities Limited (collectivement, les « preneurs fermes »).

Les preneurs fermes se sont vu octroyer une option de surallocation (l'« option de surallocation ») qu'ils peuvent exercer au cours de la période de 30 jours qui suit la clôture du placement et leur permet d'acheter jusqu'à concurrence de 750 000 actions ordinaires supplémentaires au prix de 6,00 $ CA chacune pour un produit brut additionnel de 4 500 000 $ CA pour Haivision si l'option de surallocation est exercée intégralement.

Aucune autorité en valeurs mobilières n'a approuvé ni désapprouvé le contenu du présent communiqué. Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres de Haivision dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Les titres de la Société n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni d'aucune autre loi sur les valeurs mobilières étatique, et ils ne peuvent être offerts, vendus ou livrés, directement ou indirectement, aux États-Unis (au sens donné à « United States » dans le Regulation S pris en application de la Loi de 1933). Par conséquent, les titres ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis, sauf s'ils sont inscrits en vertu de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables ou conformément à une dispense des obligations d'inscription prévues par ces lois.

À propos de Haivision

Haivision est un fournisseur de premier plan de solutions essentielles de mise en réseau et de diffusion vidéo en continu en temps réel. Grâce à nos technologies axées sur le nuage connecté et les appareils périphériques intelligents, les sociétés du monde entier peuvent communiquer avec leurs auditoires, améliorer la collaboration et soutenir la prise de décisions. Nous fournissons des solutions de diffusion vidéo en direct de qualité élevée et à faible latence, sécuritaires et fiables à l'échelle mondiale. Haivision permet d'utiliser son protocole TFS primé de diffusion vidéo en continu et à faible latence à l'aide d'un code source libre et a fondé l'Alliance SRT afin de promouvoir son adoption. Récipiendaire d'un Emmy® de la technologie et de l'ingénierie de la National Academy of Television Arts and Sciences, Haivision continuera de faire évoluer la vidéo sur protocole IP dans l'avenir. Fondée en 2004, Haivision a établi son siège social à Montréal et à Chicago et elle possède des bureaux ainsi que des équipes de vente et de support partout dans les Amériques, en Europe et en Asie. Pour plus d'information, veuillez visiter haivision.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme de l'« information prospective » et des « énoncés prospectifs » (collectivement, l'« information prospective ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, notamment des énoncés portant sur l'affectation prévue du produit net tiré du placement et l'exécution de la stratégie de croissance de la Société. Les énoncés prospectifs se caractérisent parfois par l'utilisation de verbes tels que « prévoir », « planifier », « continuer », « estimer », « avoir l'intention de », « croire », « pouvoir » ou « devoir », au futur ou au conditionnel et par l'utilisation d'expressions similaires portant sur des périodes futures, à la voix affirmative ou négative. Les énoncés renfermant de l'information prospective ne sont pas des faits historiques, mais représentent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des événements ou circonstances futurs.

L'information prospective est nécessairement fondée sur un certain nombre d'opinions, d'estimations et d'hypothèses que la Société considère comme étant appropriées et raisonnables à la date à laquelle elles ont été formulées, sont assujetties à des risques, à des incertitudes, à des hypothèses et à d'autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux dont il est question, expressément ou implicitement, dans cette information prospective, notamment les facteurs de risque dont il est question à la rubrique « Facteurs de risque » du prospectus définitif de la Société daté du 9 décembre 2020 et dans d'autres documents que la Société a déposés et pourrait déposer auprès des autorités en valeurs mobilières compétentes, qui sont tous affichés sous le profil SEDAR de la Société à www.sedar.com. Si l'un de ces risques ou l'une de ces incertitudes devait se matérialiser ou si les opinions, estimations ou hypothèses sous-jacentes à l'information prospective se révélaient erronées, les résultats réels ou événements futurs pourraient différer considérablement de ceux prévus dans l'information prospective. Rien ne garantit que cette information sera exacte, et les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de façon importante de ceux que prévoit cette information. Aucun énoncé prospectif n'est garant des résultats futurs. Par conséquent, il vous est recommandé de ne pas vous fier indûment à l'information prospective, qui est valide à la date laquelle elle a été établie seulement. L'information prospective figurant dans le présent communiqué représente les attentes de la Société en date des présentes (ou à la date à laquelle elle a été établie) et pourrait changer après cette date. Toutefois, la Société n'a ni l'intention ni l'obligation d'actualiser ou de modifier aucune information prospective à la lumière de nouveaux éléments d'information, d'événements futurs ou pour quelque autre motif et elle ne s'engage pas à le faire, sauf si elle y est tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Toute l'information prospective figurant dans le présent communiqué doit être lue à la lumière des mises en garde qui précèdent.

SOURCE Haivision Systems Inc.

Renseignements: Dan Rabinowitz, Chef des finances et vice-président directeur, Exploitation, 847 362-6800, poste 7209, [email protected]