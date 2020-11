Systèmes Haivision Inc. dépose un prospectus provisoire à l'égard d'un premier appel public à l'épargne

/NE PAS DISTRIBUER AUX SERVICES DE PRESSE AMÉRICAINS NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS./

MONTRÉAL, le 16 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Systèmes Haivision Inc. (« Haivision » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a déposé auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières dans chaque province du Canada un prospectus ordinaire provisoire à l'égard d'un premier appel public à l'épargne proposé d'actions ordinaires dont elle prévoit tirer un produit brut d'environ 45 millions de dollars (le « placement ») et qu'elle a obtenu un visa à l'égard de ce prospectus. Le nombre d'actions ordinaires devant être vendues et le prix par action ordinaire n'ont pas encore été déterminés.

Le placement est effectué par l'intermédiaire d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par Corporation Canaccord Genuity et Desjardins Marché des capitaux à titre de chefs de fils et coteneurs de livres ainsi que BMO Nesbitt Burns Inc., Scotia Capitaux Inc. et Beacon Securities Limited.

Le prospectus ordinaire provisoire contient des renseignements importants au sujet de Haivision, des actions ordinaires et du placement et est susceptible d'être complété ou modifié. Le prospectus ordinaire provisoire est affiché sur SEDAR, à www.sedar.com. Aucune vente ou offre d'achat de titres ne peut être acceptée avant que soit délivré le visa à l'égard du prospectus ordinaire définitif.

Aucune autorité en valeurs mobilières n'a approuvé ni désapprouvé le contenu du présent communiqué. Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres de Haivision dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Les titres n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni d'aucune autre loi sur les valeurs mobilières étatique, et ils ne peuvent être offerts, vendus ou livrés, directement ou indirectement, aux États-Unis (au sens donné à « United States » dans le Regulation S pris en application de la Loi de 1933). Par conséquent, les titres ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis, sauf s'ils sont inscrits en vertu de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables ou conformément à une dispense des obligations d'inscription prévues par ces lois.

À propos de Haivision

Haivision est un fournisseur de premier plan de solutions d'infrastructure destinées au marché de la diffusion vidéo en continu auprès de clients des secteurs privé et public à l'échelle mondiale. Elle fournit des solutions de diffusion vidéo de qualité élevée et à faible latence, sécuritaires et fiables pendant toute la durée du cycle de vie vidéo IP (contribution, distribution et livraison) à l'aide d'une vaste gamme de logiciels, de matériel et de services afin d'offrir une expérience complète de bout en bout de premier plan. Depuis sa fondation en 2004, la Société vend des produits à l'échelle mondiale et fournit des services vidéo en temps réel à des clients finaux de premier ordre qui exerce des activités dans divers secteurs comme la technologie, les médias et le divertissement, la fabrication, les produits de consommation, les services financiers, les soins de santé et la vente au détail. La suite hautement intégrée de logiciels, de matériel et de services de Haivision constitue un élément essentiel de l'infrastructure vidéo qui permet aux entreprises et aux entités gouvernementales de réaliser efficacement et en toute sécurité les étapes de contribution, de distribution et de livraison de vidéos de haute qualité en temps réel sur n'importe quel appareil et dans n'importe quel endroit.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué peut renfermer des énoncés prospectifs qui reflètent les attentes actuelles de la direction concernant des événements futurs. Les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux qui sont projetés dans ces énoncés. Haivision se dégage de toute obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs, sauf si la législation en valeurs mobilières applicable l'y oblige.

Renseignements: Pour plus d'information, veuillez communiquer avec : Dan Rabinowitz, Chef des finances et vice-président directeur, Exploitation, 847-362-6800 ext. 7209, [email protected]