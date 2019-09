Système de SGC Dexcom G6®: maintenant offert au Canada

« Nous sommes ravis d'offrir le système Dexcom G6 de surveillance du glucose en continu (SGC) au Canada, et nous sommes fiers de cette technologie innovatrice qui facilite la prise en charge du diabète », a déclaré Laura Endres, vice-présidente et directrice générale, Dexcom Canada, Inc. « Le système Dexcom G6 libère les personnes atteintes de diabète du fardeau des tests par prélèvements de sang au bout du doigt. De plus, il émet des alertes en temps réel et offre d'autres fonctions pouvant les aider à prendre des décisions plus éclairées pour faciliter leur prise en charge du diabète au quotidien. Ce produit transforme la qualité de vie des personnes touchées par le diabète. »

Le système Dexcom G6, qui est maintenant disponible, regroupe et s'appuie sur les caractéristiques de base de la plateforme technologique du système Dexcom G5 Mobile, tout en étant doté de nouvelles fonctions permettant aux utilisateurs de contrôler leur diabète :

Élimination des prélèvements de sang au bout du doigt pour effectuer la calibration ou prendre des décisions thérapeutiques concernant le diabète*

Transmission automatique en continu des résultats de glucose, à l'aide de la technologie Bluetooth, à n'importe quel appareil intelligent compatible † ou à un récepteur Dexcom, à cinq minutes d'intervalle

ou à un récepteur Dexcom, à cinq minutes d'intervalle Alertes et alarmes paramétrables, dont une alerte « Urgence Bas imminent » qui peut prévenir l'utilisateur jusqu'à 20 minutes avant un épisode d'hypoglycémie, afin qu'il puisse prendre des mesures pour l'éviter

Transmission des données en temps réel grâce à l'application Dexcom G6. L'utilisateur peut ainsi partager ses résultats de glucose avec jusqu'à cinq abonnés qui peuvent ainsi effectuer le suivi à distance de ses résultats de glucose et lui offrir ainsi une plus grande tranquillité d'esprit.

Capteur doté d'une autonomie de 10 jours offrant une durée de port prolongée (3 jours de plus que la génération antérieure du système de SGC Dexcom)

Émetteur plus mince à profil plus bas et plus discret

Applicateur automatique doté d'un bouton d'insertion unique, conçu pour faciliter l'insertion du capteur

Récepteur entièrement redessiné et doté d'un écran tactile (dispositif d'affichage facultatif)

Nouvelle membrane du capteur qui permet la prise d'acétaminophène sans compromettre les résultats de glucoseǂ

« Le domaine de la prise en charge du diabète traverse actuellement une période passionnante, puisque la technologie permet maintenant aux patients de délaisser la surveillance traditionnelle par prélèvement de sang au bout du doigt pour adopter la surveillance du glucose en continu », a déclaré le Dr Rémi Rabasa-Lhoret, endocrinologue et directeur de l'Unité de recherche et de clinique à l'Institut de recherches cliniques de Montréal. « Plutôt que d'effectuer des tests plusieurs fois par jour, les patients peuvent désormais accéder en temps réel à des profils détaillés de leur taux de glucose et paramétrer des alarmes leur permettant de prévenir et de traiter l'hypoglycémie ou l'hyperglycémie, ce qui permet la prise de décisions thérapeutiques plus faciles et plus éclairées. Ces dispositifs jouent un rôle essentiel pour atteindre plus facilement et en toute sécurité les objectifs thérapeutiques recommandés. Le système Dexcom G6 est une nouvelle percée dans le domaine de la surveillance du glucose, puisque ce petit appareil facile à utiliser, d'une grande exactitude et capable de transmettre les résultats par communication sans fil permet d'effectuer un suivi du taux de glucose pendant 10 jours sans avoir à effectuer un prélèvement au bout du doigt. »

Au Canada, les utilisateurs actuels et les nouveaux utilisateurs de la SGC peuvent maintenant acheter une trousse de départ du système de SGC Dexcom G6 au magasin en ligne Dexcom, à l'adresse www.dexcom.com.

Pour en savoir plus au sujet du système Dexcom G6, consultez le site www.dexcom.com.

À propos du système Dexcom G6

Le Dexcom G6 est un système de surveillance du glucose en continu (SGC) destiné aux personnes atteintes de diabète qui utilisent de l'insuline - qui s'administrent de l'insuline au moyen de multiples injections quotidiennes ou d'une pompe à insuline. Avec le système Dexcom G6, le capteur et la pompe à insuline sont portés séparément. Le capteur s'insère sous la peau pour mesurer le taux de glucose dans le liquide interstitiel (liquide qui remplit l'espace entre les capillaires sanguins). Le capteur est un dispositif jetable qui doit être changé tous les 10 jours.

À propos de la SGC

Les dispositifs de SGC sont considérés comme étant la percée la plus importante depuis 40 ans1 dans le domaine de la prise en charge du diabète, et Dexcom est un chef de file de l'innovation dans ce domaine. Près de 300 000 personnes sont atteintes de diabète de type 1 au Canada2. La norme traditionnelle en matière de surveillance de la glycémie reposait jusqu'à maintenant sur l'utilisation d'un lecteur de glycémie, ce qui est une option douloureuse, car les patients doivent parfois effectuer jusqu'à 12 analyses par prélèvement de sang en une seule journée. La SGC joue un rôle important, puisque l'utilisateur peut connaître d'un simple coup d'œil son taux de glucose et savoir dans quelle direction et à quelle vitesse il évolue. De plus, des alertes se déclenchent lorsque son taux de glucose est trop bas ou trop élevé. Les personnes atteintes de diabète qui prennent de l'insuline doivent vérifier fréquemment leur taux de glucose pour le contrôler. Un taux de glucose mal contrôlé peut avoir de graves conséquences sur la santé; il peut même être mortel dans certains cas3,4. Pour en savoir plus au sujet de la SGC, allez à www.dexcom.com.

À propos de Dexcom, Inc.

Dexcom, une société dont le siège social est situé à San Diego, en Californie et qui est présente au Canada, s'est donné pour mission de contribuer à faciliter la prise en charge du diabète. Pour ce faire, elle développe et commercialise des produits et des outils de surveillance du glucose en continu (SGC) destinés aux patients adultes et aux enfants. Puisque la technologie de Dexcom allie performances exceptionnelles, confort pour le patient et un style de vie plus flexible, les utilisateurs classent constamment Dexcom au premier rang en matière de satisfaction et de loyauté.



























* Si les alertes et les résultats de glucose du système G6 ne correspondent pas aux symptômes ou aux attentes, effectuez un test par prélèvement de sang au bout du doigt à l'aide d'un lecteur de glycémie avant de prendre une décision thérapeutique. † Pour consulter une liste des appareils compatibles, allez à www.dexcom.com/compatibility ¥ Les résultats de glucose obtenus avec le système G6 peuvent être utilisés pour la prise de décisions thérapeutiques à raison d'une dose maximale de 1000 mg d'acétaminophène sur une période de six heures. Une dose plus élevée peut compromettre les résultats de glucose obtenus avec le système G6.

