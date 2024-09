HANGZHOU, Chine, le 2 sept. 2024 /CNW/ -- La série TrackScan Sharp est un système de balayage optique 3D de pointe alimenté par SCANTECH, conçu avec des caméras industrielles de 25 mégapixels et des processeurs intégrés de pointe pour l'informatique en périphérie. Ce système est spécialement conçu pour mesurer des pièces à grande échelle sur de longues distances avec une vitesse et une précision remarquables.

L'une des caractéristiques exceptionnelles du TrackScan Sharp est sa distance de suivi impressionnante allant jusqu'à 8,5 mètres et sa plage de mesure de haute précision de 135 m³, ce qui améliore considérablement l'expérience de mesure. Les performances robustes du système sont également mises en évidence par ses 99 lignes laser et un taux de mesure exceptionnel allant jusqu'à 4,86 millions de mesures par seconde, ce qui garantit des résultats très précis et fiables.

Suivi de longue distance et de grand volume

TrackScan Sharp-S adopte un algorithme adaptatif dynamique à DEL et une profondeur de champ longue distance, qui prend en charge une distance de suivi maximale pouvant aller jusqu'à 8,5 mètres. Il permet aux utilisateurs de relever sans effort un large éventail de défis, y compris la mesure de pièces à grande échelle dans les secteurs de l'aérospatiale, de l'énergie et de l'industrie lourde.

Numérisation 3D sans fil et facile

Système sans fil

Le scanner 3D et le suiveur optique du système sont tous deux dotés de puissants processeurs intégrés pour l'informatique de pointe, qui traitent les images et les données en temps réel et produisent des coordonnées 3D. Combiné à des batteries et à des WCN externes, il permet aux utilisateurs de mesurer des objets sans fil.

Rendement excellent et stable

Le système de mesure TrackScan Sharp-S est doté d'un matériel de qualité métrologique et d'un algorithme innovant développé en interne. De cette façon, le système atteint une précision volumétrique maximale de 0,048 mm (10,4 m3), capable de répondre aux exigences industrielles strictes en matière de mesures.

Numérisation 3D rapide

Rehaussé par du matériel de pointe et une informatique de pointe robuste, TrackScan Sharp-S effectue jusqu'à 4,86 millions de mesures/s avec 81 lignes laser bleues. Qu'il s'agisse de pièces aérospatiales complexes ou de machines à grande échelle, TrackScan Sharp-S est idéal pour saisir les données 3D et identifier rapidement les écarts de pièces, ce qui facilite les mesures plus efficaces et intelligentes pour les fabricants.

Saisie précise des détails

Le mode de balayage précis du système, alimenté par 17 lignes laser parallèles, lui permet de balayer une grande surface tout en générant rapidement des nuages ponctuels. Cette fonction offre une efficacité de capture de détails exceptionnelle, permettant aux utilisateurs de saisir des détails complexes comme des fentes et des coins avec une précision et une vitesse élevées.

À propos de Scantech

SCANTECH est un fournisseur mondial de solutions 3D complètes. Nous nous spécialisons dans la R-D, la production et la vente de numériseurs 3D et de systèmes 3D et nous avons une longue expérience en matière de conception de matériel et de logiciels.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2494255/video.mp4

SOURCE SCANTECH

PERSONNE-RESSOURCE : Mark, [email protected]