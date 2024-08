HANGZHOU, Chine, 27 août 2024 /CNW/ - Le SIMSCAN-E est un numériseur 3D intelligent, sans fil et de la taille de la main qui allie une conception légère à des performances de premier plan. Grâce à une technologie de numérisation sans fil avancée, il établit une nouvelle norme pour la numérisation 3D portable et sans fil.

SIMSCAN-E - Le numériseur 3D intelligent, sans fil et de la taille de la main qui redéfinit la numérisation 3D portable. Grâce à ses caractéristiques informatiques de pointe et à son transfert de données sans fil, le SIMSCAN-E sans fil offre une flexibilité et une liberté inégalées – plus de câbles encombrants! Sa conception compacte le rend parfait pour une utilisation en déplacement, tandis que son balayage rapide et sa capture de détails exceptionnelle garantissent que même les caractéristiques les plus complexes sont enregistrées avec précision.

Le SIMSCAN-E offre des avantages importants en tirant parti de l'informatique de pointe et des caméras industrielles à haute définition pour offrir une précision et une efficacité exceptionnelles dans la capture de données 3D. Avec la capacité de mesurer jusqu'à 6,3 millions de mesures/s, il est idéal pour les industries qui exigent des solutions de numérisation à haute performance.

Compact et sans fil

Profitez d'un traitement de données robuste et dites adieu aux câbles emmêlés. Grâce à l'informatique de pointe et au transfert de données sans fil de SIMSCAN-E, les utilisateurs sont assurés de liberté et de flexibilité pour chaque numérisation. Qu'il s'agisse d'une numérisation en 3D complexe sur le plancher d'atelier ou à l'extérieur sans avoir accès à l'électricité, rien n'est impossible.

SIMSCAN-E est doté de batteries de grande capacité qui offrent une longue durée de fonctionnement. Sa conception à double alimentation permet aux utilisateurs de remplacer facilement les batteries sans interrompre le processus de numérisation. L'indicateur intelligent de niveau de batterie vous tient informé tout au long du processus de numérisation. Sa base de charge amovible permet de passer facilement d'un mode sans fil à un mode câblé, en s'adaptant à différents scénarios et besoins.

Rapide, fluide et efficace

Grâce à son algorithme avancé, SIMSCAN-E fournit un taux de mesure élevé de 6,3 millions de mesures/s. Associé à 81 lignes laser bleues et à une fréquence de 180 images par seconde, il garantit des expériences de numérisation efficaces et fluides.

Capture de détails exceptionnelle

Équipé de caméras industrielles, d'améliorations d'images et d'algorithmes d'extraction des caractéristiques de sous-pixels, il capture avec précision chaque fonction avec une grande précision.

Grâce à son algorithme novateur et à ses composants de qualité aérospatiale, sa précision de mesure peut atteindre 0,020 mm, répondant ainsi aux exigences des mesures 3D de haute précision de qualité industrielle.

Excellent pour les espaces étroits

Flexible et léger, ce numériseur 3D portatif prend en charge la numérisation instantanée dans divers environnements. Sa conception de caméra à courte distance, avec un angle de vue prononcé, améliore grandement la capacité de balayer les zones cachées comme les fentes, les trous profonds et les canaux. Cela améliore considérablement l'intégrité des données, fournissant des données 3D plus complètes pour une conception plus poussée, une inspection et plus encore.

À propos de Scantech

SCANTECH est un fournisseur mondial de solutions 3D complètes. Nous nous spécialisons dans la R-D, la production et la vente de numériseurs 3D et de systèmes 3D et nous avons une longue expérience en matière de conception de matériel et de logiciels. Nous offrons deux grandes catégories de produits : les numériseurs 3D industriels de haute précision et les numériseurs 3D professionnels et économiques, y compris les numériseurs 3D portatifs, les numériseurs 3D de suivi, les systèmes 3D industriels automatisés et les numériseurs 3D professionnels couleur.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2490173/SIMSCAN_E_Compressed.mp4

SOURCE SCANTECH

PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]