Système d'alertes et d'interventions régionales - Une mesure importante pour plus de prévisibilité, souligne la FCCQ

MONTRÉAL, le 8 sept. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) salue l'annonce par le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé, de la mise en place du système d'alertes et d'interventions régionales concernant la COVID-19. Ce système comprenant 4 paliers (vert, jaune, orange, rouge) permettra d'établir le niveau de risque pour chaque région en fonction des cas de COVID-19 qui y sont recensés.

Dès le mois de mai, la FCCQ soulignait l'importance d'instaurer des critères clairs et précis concernant d'éventuelles mesures additionnelles à mettre en place pour limiter la propagation du virus. Cette absence de balise posait un problème à plusieurs égards dans différents secteurs de l'économie, notamment pour la planification de la chaine logistique.

« Le besoin de prévisibilité est un élément essentiel pour le milieu des affaires. Les derniers mois ont entraîné une foule de questionnements et d'incertitudes, qui ont compliqué la vie des entrepreneurs. C'est pourquoi nous réclamions la mise en place d'indicateurs clairs qui leur permettrait de suivre l'évolution de la situation et d'adapter leurs opérations en conséquence. Nous pourrons ainsi assurer la protection de la population, tout en minimisant les impacts économiques », a déclaré Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

« Avec le système d'alertes et d'interventions régionales qui entre en vigueur aujourd'hui, le gouvernement répond également à une autre demande que nous avions formulée, soit d'adapter les mesures en fonction de la situation propre à chaque région. L'approche présentée aujourd'hui évitera l'application de mesures uniformes partout au Québec, qui aurait nui sans raison à l'économie des régions où la situation est sous contrôle. Nous serons désormais mieux préparés pour faire face à d'éventuelles éclosions. Évidemment, nous devons tous demeurer vigilants et la prévention demeure notre meilleure arme », a conclu M. Milliard.

