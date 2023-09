BOISBRIAND, QC, le 12 sept. 2023 /CNW/ - Synergie Canada Inc. est heureuse d'annoncer l'acquisition stratégique de Overseas Transport Systems (OTS). Cet important partenariat renforce l'engagement de Synergie Canada à fournir des solutions logistiques complètes à l'échelle mondiale.

Alors que Synergie Canada Inc. continue de prospérer sous la direction du président et chef de la direction Marc-André Guindon, l'acquisition de Overseas Transport Systems (OTS), dirigée par le président-directeur général Pasquale Carriero, représente une opportunité remarquable de renforcer la position de l'entreprise dans l'industrie et d'élargir sa gamme de services.

Fondée en 2008, OTS possède une riche histoire dans la fourniture de solutions logistiques internationales, notamment des services aériens, terrestres, maritimes et de commerce international.

Cette acquisition marque un moment décisif dans le parcours des deux entreprises, créant des synergies qui les propulseront vers de nouveaux sommets. « Nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée de travailler en étroite collaboration avec l'équipe, les clients et les fournisseurs d'OTS », a déclaré Marc-André Guindon, président-directeur général de Synergie Canada Inc. « La force combinée de nos deux entreprises représente un moment décisif pour nous, ouvrant la voie à des solutions logistiques améliorées, à une portée élargie et à une valeur accrue pour nos clients. »

Synergie Canada Inc. a fait sa réputation en tant que prestataire de premier plan dans le domaine de la logistique internationale au Canada, offrant innovation, fiabilité et excellence dans tous les aspects de ses opérations. Cette acquisition stratégique d'OTS témoigne de l'engagement de Synergie Canada Inc. à renforcer ses capacités, à étendre sa portée et à offrir une gamme de services encore plus complète à sa clientèle de renom, notamment du Fortune 500.

Synergie Canada Inc. est heureuse d'annoncer que M. Pasquale Carriero restera un membre important de l'équipe pour les années à venir. Cette continuité de la direction garantit une transition sans heurts et souligne l'engagement des deux entreprises envers une intégration harmonieuse.

Synergie Canada Inc. et OTS joindront leurs forces et leur expertise pour fournir des services logistiques exceptionnels. Avec un accent commun sur l'innovation, la technologie et les solutions axées sur le client, les deux entreprises sont prêtes à débloquer de nouvelles opportunités et à favoriser une croissance durable.

Pasquale Carriero a exprimé son optimisme quant à ce partenariat : « Cette collaboration est une étape importante pour OTS. La fusion de nos activités avec Synergie Canada nous permettra de tirer parti de leurs ressources, de leur technologie et de leur présence sur le marché pour mieux servir nos clients et élargir notre portée mondiale. »

Alors que les deux entreprises se lancent dans ce voyage excitant, elles invitent leurs clients, partenaires et parties prenantes à les rejoindre pour célébrer cette étape stratégique. Synergie Canada Inc. et OTS sont engagées à fournir des solutions logistiques améliorées qui établissent de nouvelles normes dans l'industrie, tout en maintenant leur dévouement commun à l'excellence et à la satisfaction de la clientèle.

À propos de Synergie Canada Inc.

Synergie Canada Inc. est une figure éminente sur la scène logistique mondiale, réputée pour ses solutions logistiques innovantes et fiables. L'entreprise a remporté de nombreux prix nationaux et internationaux, soulignant son service exceptionnel et sa gestion de haut niveau. Avec un engagement inébranlable envers l'excellence et la satisfaction de sa clientèle, Synergie Canada exécute une stratégie de croissance rapide, caractérisée par l'acquisition de fournisseurs logistiques de petite et moyenne taille. Cette stratégie permet à l'entreprise de livrer des solutions technologiques de pointe à une vaste clientèle. Les entreprises et divisions de Synergie Canada servent un large éventail de segments, notamment le fret maritime (conteneurs complets et fret consolidé), le fret aérien, le fret routier complet et partiel, le fret en vrac et de projet, l'intégration logistique 4PL et 5PL et les technologies de transport. Pour plus d'informations sur Synergie Canada Inc. et ses services, veuillez visiter www.synergiecanada.com.

SOURCE Synergie Canada

Renseignements: [email protected]