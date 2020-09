Chris Bradley, chef de file du contenu numérique, dirigera les initiatives canadiennes en matière de services et de croissance

CHICAGO, 8 septembre 2020 /CNW/ - Syndigo, une société de premier plan du domaine des produits d'information et de syndication SaaS, et une société de portefeuille de The Jordan Company (« TJC »), a annoncé aujourd'hui la nomination de Chris Bradley au poste de vice‑président principal pour le Canada. Il s'agit d'un poste nouvellement créé qui sera axé sur la poursuite de l'expansion des activités de la société au Canada.

« Nous sommes ravis d'accueillir Chris dans l'équipe de Syndigo », a déclaré Justin Hartanov, directeur commercial chez Syndigo. « Il jouera un rôle clé dans la réalisation de notre vision centrée sur le client, axée sur l'innovation et la croissance, sur le marché canadien », a-t-il ajouté.

M. Bradley apporte à Syndigo plus de 15 ans d'expérience dans les secteurs du commerce de détail et des biens de consommation. Dans son rôle le plus récent, il a été un élément essentiel de la direction de l'entreprise canadienne Numerator et a assuré la croissance constante de celle‑ci au cours des dix dernières années. Auparavant, il a passé six ans chez Nielsen, où il a occupé plusieurs postes de direction commerciale au sein de l'équipe de services du panel de consommateurs de l'entreprise.

Syndigo sert actuellement plus de 600 clients au Canada des secteurs de la fabrication et du commerce de détail. M. Bradley contribuera à étendre la présence de Syndigo au Canada en tirant profit du Content Experience Hub (CXH) [plateforme d'expérience du contenu] de Syndigo, un système de gestion de l'information sur les produits unique, complet et moderne qui permet la gestion et le transfert efficaces des données sur les produits entre les marques et leurs clients. M. Bradley travaillera de concert avec les détaillants et les fournisseurs pour s'assurer que des données de qualité sur les produits permettent de réaliser des économies et d'accélérer la mise sur le marché des produits dans l'écosystème du commerce électronique et des magasins.

« Syndigo a fourni avec brio de nouveaux outils plus complets relatifs à l'expérience des produits numériques », a souligné M. Bradley. « Je suis impatient d'appuyer la communauté des fabricants et des détaillants canadiens tout en partageant nos capacités à stimuler l'innovation, l'efficacité et la croissance ».

À propos de Syndigo

Syndigo facilite le commerce en soutenant le transfert efficace de renseignements entre les marques et leurs clients. La société fournit des produits descriptifs et de l'information nutritionnelle, des images et d'autres médias numériques, alimentés par des analyses approfondies qui permettent aux clients de vivre des expériences engageantes en ligne et en magasin avec les marques. Grâce à la plateforme intégrée de Syndigo, Content Experience Hub, les clients peuvent publier, gérer, syndiquer et vérifier le contenu de leurs produits à travers le plus grand réseau commercial de marques et de destinataires au monde. Syndigo est un partenaire du programme d'identification certifiée de GS1 et de l'ensemble de données GDSN.

Syndigo sert plus de 10 000 marques et 1 500 détaillants dans le monde entier, dans de nombreux secteurs de consommation importants, notamment l'épicerie, la restauration, les lignes fixes, la rénovation et le bricolage, les animaux de compagnie, la santé et les produits de beauté, l'automobile, les vêtements ainsi que les produits de santé.

