La nouvelle intégration de Syncron aide les clients de Karmak à maximiser la disponibilité et les ventes de pièces

CARLINVILLE, Illinois, le 1er nov. 2024 /CNW/ - Karmak, un leader des solutions de gestion d'entreprise pour l'industrie du camionnage lourd, et Syncron, un chef de file mondial des solutions de rechange de gestion intelligente du cycle de vie des services (SLM), a annoncé aujourd'hui une intégration qui permet aux clients de Karmak d'accéder facilement aux solutions de Syncron. La nouvelle intégration permet aux concessionnaires et aux fabricants d'équipement d'origine d'automatiser la planification des stocks, d'optimiser les stratégies de tarification, de réduire les coûts et d'améliorer les niveaux de service, le tout à partir de Karmak Fusion.

La plateforme SLM de Syncron utilise l'IA, l'apprentissage automatique et l'analytique avancée pour planifier et prévoir les besoins en matière de service des pièces, maximiser la disponibilité et réduire au minimum les déchets et les émissions en raison des commandes inutiles ou urgentes. Elle aide les concessionnaires et les FEO à optimiser leurs services de pièces et de service, ce qui permet d'accroître la satisfaction de la clientèle, l'automatisation des utilisateurs et la rentabilité opérationnelle.

« Karmak aide depuis longtemps ses clients à progresser plus rapidement, et cette intégration avec Syncron nous permet de continuer à atteindre cet objectif, » a déclaré Craig Grade, directeur des intégrations chez Karmak.

« Notre solution préintégrée avec Karmak permet aux concessionnaires de camions lourds et aux fabricants d'équipement d'origine de simplifier rapidement leurs opérations et de libérer du temps et des ressources précieux pour se concentrer sur le service à la clientèle et la croissance des entreprises », a déclaré Nate Corder, vice-président des ventes chez Syncron. « Cela est particulièrement important, car l'industrie des pièces de service fait face à une importante pénurie de main-d'œuvre et à l'évolution des attentes des clients, ce qui fait de l'efficacité et de l'automatisation des facteurs clés de la réussite. »

À propos de Syncron

Syncron aide les fabricants et les distributeurs à tirer parti de la nouvelle économie des services en optimisant la rentabilité du marché secondaire, en renforçant la fidélisation des clients et en favorisant la transition vers la servicisation. Syncron aligne tous les services du marché secondaire sur sa plateforme de gestion du cycle de vie des services, aidant les entreprises à se démarquer grâce à des expériences commerciales exceptionnelles tout en stimulant une croissance importante des revenus. Les plus grandes marques mondiales font confiance à Syncron, ce qui fait d'elle la principale entreprise privée mondiale dans le domaine des solutions logicielles en tant que service (SaaS) de gestion intelligente du cycle de vie des services. Pour en savoir plus, visitez www.syncron.com.

À propos de Karmak

Depuis plus de 40 ans, Karmak est un important fournisseur de solutions de gestion d'entreprise pour l'industrie du camionnage lourd. Karmak soutient des milliers d'emplacements dans le monde, y compris des concessionnaires de camions à service complet, des concessionnaires de remorques, des ateliers de service, des distributeurs du marché secondaire, des entreprises de location, et plus encore, assurant leur succès grâce à une technologie novatrice et à un service spécialisé axé sur l'intégrité. Pour en savoir plus, consultez le site www.alliedglobalmarketing.com

