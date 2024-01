STOCKHOLM, 10 janvier 2024 /CNW/ - Syncron est honoré d'annoncer avoir été reconnu comme chef de file selon l'évaluation des fournisseurs IDC MarketScape : Worldwide Service Parts Planning Applications 2023-2024 (doc. no. US49989323, décembre 2023). Cette reconnaissance met en lumière deux points forts de Syncron : un créneau axé sur les services et la connaissance du domaine au sein d'industries manufacturières et complexes.

Selon l'évaluation d'IDC MarketScape, « Syncron investit plus de 20 % de ses revenus dans la recherche et le développement touchant la planification des pièces de service et fait preuve d'innovation ».

Chez Syncron, nous croyons que notre approche stratégique, caractérisée par des solutions infonuagiques robustes et une intégration transparente aux applications d'entreprise, permet de nous distinguer sur le plan des capacités d'optimisation des pièces de rechange. Nos outils novateurs se sont avérés essentiels à la transformation des opérations de service, à la prestation d'une expérience client supérieure et à l'efficacité opérationnelle.

« Nous croyons que le fait d'être reconnu comme chef de file dans le cadre de l'évaluation d'IDC MarketScape témoigne du dévouement de notre équipe et de l'esprit d'innovation qui anime Syncron », a déclaré Sean O'Neill, chef des produits et chef de la technologie chez Syncron. « Nos solutions ne se limitent pas à la gestion des pièces de rechange; elles permettent aux entreprises d'exceller au sein d'un marché complexe et dynamique. Nous sommes fiers d'être en première ligne de cette transformation. »

Syncron demeure déterminé à offrir des solutions de grande qualité et à ouvrir la voie vers des opérations de service plus efficaces, mieux adaptées et davantage axées sur le client.

À propos d'IDC MarketScape

Le modèle d'évaluation des fournisseurs d'IDC MarketScape est conçu pour donner un aperçu de la capacité concurrentielle des fournisseurs de technologies de l'information et des communications (TIC) au sein d'un marché donné. La méthodologie de recherche fait appel à une méthode de notation rigoureuse fondée sur des critères qualitatifs et quantitatifs qui donne une illustration graphique unique de la position de chaque fournisseur dans un marché donné. IDC MarketScape fournit un cadre clair permettant de comparer véritablement les offres de produits et de services, les capacités et les stratégies, ainsi que les facteurs de réussite actuels et futurs sur le marché des fournisseurs de TI et de télécommunications. Le cadre fournit également aux acheteurs de technologies une évaluation à 360 degrés des forces et des faiblesses des fournisseurs actuels et potentiels.

À propos de Syncron

Syncron aide les fabricants et les distributeurs à tirer parti de la nouvelle économie des services en optimisant la rentabilité du marché secondaire, en renforçant la fidélisation des clients et en favorisant la transition vers la servicisation. Syncron aligne tous les services du marché secondaire sur sa plateforme infonuagique Connected Service Experience (CSX) , aidant les entreprises à se démarquer grâce à des expériences commerciales exceptionnelles tout en stimulant une croissance importante des revenus. Les plus grandes marques mondiales font confiance à Syncron, ce qui fait d'elle la principale entreprise privée mondiale dans le domaine des solutions logicielles en tant que service (SaaS) de gestion intelligente du cycle de vie des services. Pour en savoir plus, visitez syncron.com .

