Symptômes persistants : le dépistage de la maladie cœliaque commence par une prise de sang

BOUCHERVILLE, QC, le 1er mai 2026 /CNW/ - Fatigue qui s'installe, maux de tête récurrents, douleurs diffuses, ballonnements, anémie, infertilité inexpliquée. Lorsque les symptômes s'accumulent sans diagnostic clair, la maladie cœliaque pourrait être en cause. Le premier geste est simple et accessible : une prise de sang.

Dans cette optique, Cœliaque Québec déploie actuellement une initiative de sensibilisation prenant la forme d'une courte vidéo diffusée dans différents établissements de santé, notamment des CSSS, afin d'attirer l'attention sur des symptômes persistants pouvant indiquer la présence d'une maladie cœliaque non diagnostiquée.

Encore trop souvent, le dépistage de la maladie cœliaque survient tardivement. On estime qu'environ 90 000 Québécois en sont atteints, mais que près de 90 % l'ignorent. La diversité des manifestations -- parfois digestives, parfois absentes -- entretient l'errance médicale et retarde la prise en charge. Une prise de sang permet pourtant d'orienter rapidement et adéquatement la démarche, avant d'envisager des examens plus invasifs.

Le dépistage repose sur des analyses effectuées pendant que la personne consomme encore du gluten. Le test de première ligne mesure les IgA totales et les anticorps IgA anti-transglutaminase (IgA tTG). Selon les résultats, une référence en gastroentérologie peut être indiquée pour confirmer ou exclure le diagnostic.

Afin de guider cette démarche, Cœliaque Québec met à disposition l'outil clinique, clair et pratique Diagnostic de la maladie cœliaque, étape par étape. Destiné aux professionnels de la santé, il précise qui tester, quels examens prescrire et comment interpréter les résultats, tout en rappelant l'importance de ne pas retirer le gluten avant les analyses.

« Dans la dernière année, plusieurs personnes m'ont confié leur parcours. Fractures à répétition causées par de l'ostéoporose, parfois jusqu'à la chaise roulante. Anémies traitées pendant des années sans en chercher la cause. Trop souvent, le dépistage arrive tard, alors qu'une simple prise de sang aurait pu éviter bien des souffrances », souligne Edith Lalanne, directrice générale de Cœliaque Québec.

« Pour confirmer la maladie cœliaque, le duo test sanguin IgA anti-transglutaminase et biopsie duodénale demeure la référence. Le maintien du gluten avant les tests est essentiel et toute modification alimentaire doit se faire sous supervision. L'outil de Cœliaque Québec présente ces étapes clairement pour guider la pratique clinique », précise Christine Desjardins, nutritionniste.

Diagnostiqué à l'âge adulte, Denis Trudel, comédien, rappelle l'importance du dépistage : « J'ai découvert ma maladie cœliaque par hasard, après des années sans symptômes évidents. Le dépistage a tout changé : il m'a permis de comprendre et d'agir. Mon conseil : ne retirez pas le gluten sans avis médical, faites le test. »

À propos de Cœliaque Québec

Fondé en 1983, Cœliaque Québec soutient les personnes atteintes de la maladie cœliaque et les professionnels de la santé qui les accompagnent. L'organisme développe et diffuse des ressources fiables afin de faciliter le diagnostic, améliorer le suivi et favoriser un environnement adapté au traitement, soit l'alimentation sans gluten.

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