Les plateformes de services de carrière de premier plan s'associent pour améliorer l'employabilité des étudiants poursuivant des études supérieures à l'échelle mondiale

ARLINGTON, Virginie, 6 décembre 2021 /CNW/ - Symplicity Corporation, chef de file mondial des solutions d'employabilité et d'engagement des étudiants et une société de portefeuille de H.I.G. Capital, a annoncé l'acquisition d'Orbis Communications, la solution d'apprentissage expérientiel la plus fiable pour les établissements postsecondaires au Canada. Grâce à cette acquisition, Symplicity élargit sa part de marché au sein du secteur universitaire et ses activités au pays, tout en offrant un réseau d'employeurs plus vaste aux universités canadiennes.

Forte de plus de 20 ans d'expérience, Symplicity est la principale plateforme SaaS axée sur l'employabilité, l'accessibilité et le bien-être des étudiants. Avec plus de 2 000 collèges et universités utilisant la plateforme de Symplicity, répartis dans plus de 35 pays, Symplicity s'associe à des établissements et employeurs pour fusionner les stratégies d'employabilité et d'engagement des étudiants grâce à sa plateforme technologique destinée aux étudiants poursuivant des études supérieures, aux centres de carrières et aux départements universitaires.

Chef de file sur le marché de l'apprentissage par l'expérience et de la technologie des résultats au Canada, Orbis possède un réseau actif de plus de 100 établissements, 350 000 employeurs et 1 million d'étudiants. La plateforme de l'entreprise, dont le siège social est situé à Hamilton, au Canada, crée des liens entre les établissements d'enseignement rassemblant des possibilités et des étudiants et facilite la gestion des programmes d'apprentissage par l'expérience.

À une époque où le taux de chômage est élevé et où les entreprises ont de la difficulté à embaucher du personnel, une intégration plus étroite de l'enseignement supérieur et des services d'orientation professionnels jouera un rôle clé pour combler le fossé entre l'université et le parcours professionnel. L'apprentissage en milieu de travail et les expériences à l'extérieur de la salle de classe sont indispensables à cette intégration, afin d'acquérir les compétences et les habiletés essentielles.

« S'il y a une chose que le monde du travail post-pandémique a montrée, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'emplois : il existe d'innombrables offres d'emplois pour les étudiants. Il faut préparer les étudiants au monde du travail grâce à des expériences enrichissantes dans le cadre de projets de travail et de parcours de développement des compétences en fonction des besoins réels des employeurs, a déclaré Matthew Small, président et chef de la direction de Symplicity. Cette acquisition renforcera encore davantage la croissance rapide de l'entreprise combinée, en élargissant considérablement nos capacités d'apprentissage par l'expérience à l'échelle mondiale afin que nous puissions contribuer à combler la pénurie de compétences à grande échelle. »

« En nous joignant à Symplicity, nous harmonisons nos activités à celles d'une entreprise qui partage nos valeurs et nos objectifs, a déclaré Cameron Ballantyne, partenaire fondateur d'Orbis. Nous nous réjouissons à l'idée de continuer de fournir les solutions qui relient l'industrie, les établissements postsecondaires, le gouvernement et les étudiants d'une manière qui répond à leurs besoins actuels et futurs. »

L'acquisition permettra également d'élargir considérablement le réseau mondial de Symplicity, qui compte 6 millions de jeunes candidats talentueux et 500 000 employeurs actifs. Au cours des 12 derniers mois, Symplicity a facilité plus de 450 000 offres de stages et traité 10 millions de demandes d'emploi.

À propos de Symplicity

Symplicity est un chef de file mondial des solutions logicielles d'employabilité et d'engagement des étudiants auprès plus de 2 000 collèges et universités. La plateforme SaaS de l'entreprise prend en charge l'expérience complète des étudiants, y compris le recrutement précoce de talents, l'accessibilité, le bien-être et l'intervention comportementale. Ces solutions permettent aux établissements d'études supérieures d'améliorer la capacité des étudiants à poursuivre leurs études, à obtenir leur diplôme et à décrocher un premier emploi. Pour en savoir plus, visitez le www.symplicity.com.

À propos d'Orbis

La mission d'Orbis est de donner aux gens un accès aux renseignements, aux technologies et aux possibilités dont ils ont besoin pour réaliser tout leur potentiel. Depuis plus de 20 ans, nous soutenons les universités et les collèges de premier plan en leur offrant des solutions et des stratégies d'apprentissage par l'expérience axées sur les données qui permettent à chaque diplômé de poursuivre son parcours postsecondaire unique, qui est essentiel à sa subsistance à long terme. Pour en savoir plus : https://orbiscommunications.com/.

À propos de H.I.G. Capital

H.I.G. est une société d'investissement de premier plan spécialisée dans les actifs non traditionnels qui gère plus de 45 milliards de dollars de capitaux propres.* Établie à Miami, H.I.G. se spécialise dans la fourniture de capitaux d'emprunt et de capitaux propres aux petites et moyennes entreprises, en utilisant une approche flexible et axée sur l'exploitation et la valeur ajoutée. Depuis sa fondation en 1993, H.I.G. a financé et géré plus de 300 entreprises dans le monde entier. À l'heure actuelle, le portefeuille de l'entreprise comprend plus de 100 entreprises dont le chiffre d'affaires combiné dépasse les 30 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, visitez le site Web de H.I.G. à l'adresse www.higcapital.com.

* Selon le total des capitaux engagés gérés par H.I.G. Capital et ses sociétés affiliées.

