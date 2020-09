Développements Symphonia investit 65 M$ dans la prochaine phase du projet.

Photo officielle et perspectives à télécharger ici.

MONTRÉAL, le 17 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Développements Symphonia a procédé à la pelletée de terre qui marquait le début des travaux du projet Symphonia SOL sur la pointe sud de L'Île-des-Sœurs le 10 septembre dernier. Situé à dix minutes du centre-ville, le projet représente un investissement de 65 M$. Il donnera l'opportunité à des résidents de vivre dans un endroit paisible où les voitures se font rares.

Offrant une vue sur le fleuve à 360 degrés, aussi spectaculaire au lever du jour qu'à la tombée de la nuit, le projet offrira à ses résidents un milieu de vie enchanteur. La forme de parallélogramme allongé du projet et son orientation plein sud permettent à un maximum de résidents de profiter d'un maximum d'ensoleillement. Les résidents peuvent profiter de la vue du fleuve d'un côté et de la ville de l'autre. Les unités chaleureuses et aux teintes terrestres ont été conçues très larges, mais peu profondes pour exploiter pleinement la lumière naturelle et donner un effet saisissant dès l'entrée avec les fenêtres surdimensionnées.

« Nous sommes fiers d'investir à nouveau sur la pointe sud de L'Île-des-Sœurs. Habiter le Symphonia SOL, c'est se retrouver dans un environnement de villégiature, à l'écart de la ville, comme si on était un peu en vacances tous les jours. Les unités construites selon des standards très élevés et l'environnement dans lequel elles se trouvent offre une qualité de vie supérieure aux résidents qui profiteront d'un milieu de vie moderne à proximité d'espaces verts », a affirmé Kevin Robinson, directeur général de Développements Symphonia.

Les points saillants du projet :

Livraison au printemps 2022

12 étages

94 unités

Unités de 1 à 3 chambres

Superficie des unités de 700 pi2 à 2100 pi2

Plafonds de 9 à 10 pi

Penthouses sur 3 étages

Deux piscines extérieures

Cabanas

Sentiers

Décor enchanteur

Pour plus d'informations, consultez le www.symphoniasol.com.

SOURCE Développements Symphonia

Renseignements: Caroline Des Rosiers, [email protected], 514 880-2881

Liens connexes

https://www.symphoniasol.com/