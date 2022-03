Le réseau mondial d'Endeavor compte plus de 2 200 entrepreneurs provenant de plus de 1 300 entreprises dans 40 marchés. Les entrepreneurs d'Endeavor ont créé plus de 3,9 millions d'emplois, généré des revenus combinés supérieurs à 28 milliards de dollars américains et contribué à l'élaboration de modèles de croissance durable dans leur pays d'origine.

Pour devenir entrepreneurs d'Endeavor, les cofondateurs de Symend ont participé à un processus de sélection rigoureux en plusieurs étapes qui permet de repérer les entrepreneurs à impact élevé qui démontrent le potentiel de tirer parti des ressources et du mentorat d'Endeavor pour créer de la richesse et des emplois à grande échelle. La dernière étape de ce processus, que moins de 5 % de tous les entrepreneurs sélectionnés ont franchie, a atteint son point culminant avec le 24e Virtual International Selection Panel (Jury international virtuel de sélection) d'Endeavor le 23 février 2022.

Symend génère des connaissances approfondies à l'aide de la science comportementale, de la science des données et de l'analyse avancée pour aider les organisations à créer des interactions numériques extrêmement personnalisées et empathiques avec les clients. Depuis sa création, Symend a aidé des entreprises du monde entier à mobiliser des millions de clients et à répondre rapidement aux besoins changeants de leurs clients en utilisant une approche fondée sur les relations.

En tant qu'entrepreneur d'Endeavor, Symend bénéficiera désormais de l'appui d'un réseau mondial, d'une communauté de pairs et d'un accès ouvert aux talents, aux marchés et aux capitaux. En plus de fournir un soutien sur mesure, Endeavor investit également dans des entrepreneurs par le biais de son fonds de co-investissement réglementé, Endeavor Catalyst, qui gère des centaines de millions de dollars et leur offre des solutions d'investissement, de mentorat et d'inspiration.

Hanif Joshaghani, chef de la direction et cofondateur de Symend, a déclaré : « Nous sommes honorés d'avoir été choisis pour nous joindre à Endeavor Canada et à son prestigieux réseau de fondateurs. Cela nous aidera à aider nos clients et nos partenaires à transformer chaque interaction avec un client en un « moment de vérité ». Nous sommes impatients de collaborer davantage avec l'écosystème entrepreneurial canadien dans son ensemble et de faire profiter notre communauté de cette expérience. »

Tiffany Kaminsky, chef de la direction du marketing et cofondatrice de Symend, a déclaré : « Nous sommes déterminés à redonner au suivant par le mentorat, l'investissement et le service-conseil auprès des groupes sous-représentés. Nous avons déjà reconnu la valeur d'Endeavor, qui nous offre une plateforme mondiale pour être la voix du changement pour la diversité et les femmes en technologie et pour l'écosystème technologique florissant du Canada. »

Trish Redekop, directrice de la sélection et de la croissance des entrepreneurs, Endeavor Canada, a déclaré : « Symend représente les entreprises innovantes et à forte croissance de haut calibre avec lesquelles le réseau d'Endeavor travaille dans le monde entier, et particulièrement ici au Canada. Alors que Tiffany et Hanif se joignent au réseau, nous sommes impatients de décupler l'effet de leurs contributions dans l'écosystème grâce au soutien d'Endeavor à la croissance commerciale de Symend. »

À propos de Symend

La plateforme d'engagement numérique de Symend utilise la science du comportement et des informations fondées sur les données pour inciter les clients à passer à l'action. En tirant parti de l'analyse avancée, Symend aide les entreprises à mobiliser de façon efficace des millions de clients en leur fournissant une connaissance approfondie du comportement des consommateurs. Symend optimise continuellement ces renseignements et pousse les clients vers l'action souhaitée, en faisant preuve d'empathie, grâce à des communications personnalisées, des outils libre-service et des options de remboursement flexibles.

L'approche axée sur les relations de Symend permet aux entreprises d'être à l'écoute des besoins changeants de leurs clients et leur donne les moyens de prendre les mesures qui s'imposent. Cela accroît la satisfaction de la clientèle, réduit les coûts d'exploitation et contribue à régler les factures en souffrance avant leur recouvrement.

Fondée en 2016, la plateforme de Symend est conçue pour servir des entreprises mondiales complexes dans les domaines des télécommunications, des services financiers, des services publics et des médias. Symend, dont le siège social est situé à Calgary, est une société privée qui exerce ses activités partout au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine. Pour en savoir plus, visitez le https://www2.symend.com/endeavor-announcement et suivez l'entreprise sur LinkedIn , Twitter , Facebook et Instagram .

À propos d'Endeavor

Endeavor est le chef de file mondial des entrepreneurs à fort impact, qui rêvent plus grand, qui prennent de l'expansion plus rapidement et qui donnent au suivant. Animé par notre conviction que les entrepreneurs à fort impact peuvent transformer l'économie, Endeavor s'est donné pour mission de créer des écosystèmes entrepreneuriaux florissants dans les marchés émergents et mal desservis du monde entier. Endeavor produit un effet multiplicateur en incitant les fondateurs de projets à forte croissance à rêver plus grand, en les soutenant et en investissant en eux pour qu'ils se développent plus rapidement, et en leur offrant une plateforme pour qu'ils puissent faire profiter les autres de leur expérience, ce qui a pour effet d'accroître leur impact individuel. Pour soutenir les activités à long terme d'Endeavor en restant fidèle à sa mission, Endeavor a créé Endeavor Catalyst, un fonds de co-investissement réglementé, destiné à investir dans les mêmes entrepreneurs à fort impact qu'Endeavor. Aujourd'hui, Endeavor Catalyst compte parmi les plus grands fondateurs de stade précoce d'entreprises en démarrage au monde, devenues des entreprises de plus d'un milliard de dollars (« licornes ») en dehors des États-Unis et de la Chine.

Pour en savoir plus sur Endeavor, visitez le site www.endeavor.org. Les entrepreneurs intéressés peuvent communiquer par courriel avec Trish Redekop à l'adresse suivante : [email protected] .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1755051/Symend_Tiffany_and_Hanif.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1725625/Acct_2434697_Symend_Logo_Grey_Green_Logo.jpg

SOURCE Symend

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Vanessa Aceves, Force4 Technology Communications, LLC, [email protected]