Symcor verse un don de plus de 500 000 $ au Women's College Hospital en appui aux soins de santé virtuels

TORONTO, le 13 nov. 2019 /CNW/ - Important fournisseur canadien de services de transformation numérique, Symcor a annoncé le versement d'un don pluriannuel de 510 000 $ en appui à la recherche sur les soins virtuels de pointe menée à l'Institut des solutions et soins virtuels en santé (WIHV) du Women's College Hospital.

Misant sur l'évolution des technologies et la disponibilité sans précédent des solutions de santé électroniques, l'Institut WIHV a conçu une approche d'évaluation qui permet de suivre le rythme des changements technologiques tout en faisant appel à la rigueur scientifique nécessaire au repérage d'innovations cliniquement efficaces.

« Symcor croit que les données, les technologies et la connexité doivent enrichir l'expérience humaine et produire des changements positifs, a déclaré Chameli Naraine, PCD de Symcor. Nous sommes donc fiers de nous associer à l'Institut WIHV et au Women's College Hospital pour repousser les frontières des services de santé et explorer les possibilités des soins virtuels pour améliorer nos vies. Symcor a pour mission de se connecter au profit du bien commun, et c'est exactement ce que l'équipe WIHV s'efforce d'accomplir. »

Jennifer Bernard, PDG de la Fondation du Women's College Hospital, a déclaré de son côté : « Nous sommes très reconnaissants à Symcor de sa vision et de son engagement en faveur des soins virtuels, qui représentent l'avenir d'un système de santé durable et efficace pour tous les Canadiens. Nous sommes ravis d'accueillir Symcor parmi les partenaires clés de notre mission, qui vise à révolutionner les soins de santé. »

L'Institut WIHV est intégré au Women's College Hospital - seul hôpital canadien entièrement voué aux soins ambulatoires - et est l'unique établissement ontarien centré sur l'évaluation innovante des technologies de la santé. Il a pour but d'étudier et de promouvoir les solutions numériques reconnues pour améliorer les soins, l'expérience des patients et la rentabilité du système de santé.

À propos de Symcor

Symcor est un accélérateur de changement qui a pour mission première d'aider ses clients

à réussir leur transformation numérique. Possédant plus de 20 ans d'expertise entreprise-industrie en traitement des paiements et communications client, Symcor s'est spécialisée en analytique de fraude et ne cesse d'élargir son offre numérique. Sa réputation d'excellence et d'innovation en fait le partenaire de confiance d'une vaste clientèle. De propriété canadienne, Symcor exploite neuf centres au pays. Pour en savoir plus, aller à https://www.symcor.ca

À propos du Women's College Hospital

Fondé il y a plus d'un siècle, le Women's College Hospital (WCH) est à l'origine de percées révolutionnaires en soins de santé. Leader mondial en santé des femmes, le WCH est le principal hôpital universitaire canadien de soins ambulatoires. L'action de ce fervent défenseur de l'équité en santé, axée sur les besoins des femmes de toutes cultures et origines, produit des solutions novatrices qui répondent à d'importants enjeux en matière de santé publique, d'expérience des patients et de financement du système de santé.

À propos de l'Institut des solutions et soins virtuels en santé (WIHV) du WCH

L' Institut des solutions et soins virtuels en santé (WIHV) a été créé en vue d'élaborer de nouveaux moyens pour améliorer l'expérience des patients et leur santé à long terme, tout en réduisant les dépenses publiques en gestion des maladies chroniques. Qu'il s'agisse d'évaluer des applications qui aident les diabétiques à contrôler leur glycémie ou des consultations en télémédecine qui permettent à des patients de régions éloignés de parler directement à leur médecin, l'Institut WIHV met à l'essai les idées les plus novatrices en soins de santé.

L'Institut WIHV collabore avec de multiples partenaires - jeunes entreprises de technologie, organismes gouvernementaux ou sans but lucratif - afin d'améliorer l'accès aux soins pour tous les Canadiens, où qu'ils vivent et quels soient les obstacles à surmonter.

SOURCE Symcor Inc.

Renseignements: Emily Dontsos, Directrice, Communications stratégiques et Engagement communautaire, Fondation du Women's College Hospital, emily.dontsos@wchospital.ca | 416-323-6323, poste 3709

