Chameli Naraine prend sa retraite après 13 années consacrées à l'innovation et à la croissance

TORONTO, le 10 janv. 2024 /CNW/ - Symcor, principal fournisseur canadien de solutions aux entreprises, et son conseil d'administration ont annoncé la nomination de Holger Kormann au poste de président et chef de la direction. M. Kormann succède à Chameli Naraine, présidente et chef de la direction sortante de Symcor, qui assumera le rôle de conseillère stratégique pour soutenir la transition jusqu'à son départ à la retraite en janvier 2025.

Holger Kormann, Président et chef de la direction de Symcor (Groupe CNW/Symcor)

« Je suis honoré de diriger Symcor et de poursuivre la trajectoire de croissance adoptée par l'entreprise pour permettre des échanges de données sécurisés en appui à la transformation numérique de nos clients, déclare M. Kormann. Aux côtés de l'équipe exceptionnelle de Symcor, je me consacre à développer les fondations solides léguées par Mme Naraine et à progresser dans le paysage évolutif du marché pour veiller à ce que Symcor reste le fournisseur privilégié de solutions innovantes, grâce à un engagement inébranlable envers l'excellence du service, la sécurité et la confiance. »

Fort de plus de vingt ans d'expérience dans le secteur, M. Kormann se joint à Symcor après avoir occupé le poste de président d'ADP Canada pendant huit ans, où il était chargé de positionner l'entreprise comme partenaire de choix sur les marchés de la technologie et de l'impartition des ressources humaines. La carrière de M. Kormann couvre les domaines de la technologie, de l'exploitation et des ventes, et se caractérise par une expérience exceptionnelle dans l'élaboration de stratégies d'affaires fructueuses, la stimulation de la croissance et la mise sur pied d'équipes dévouées qui produisent des résultats probants. Au cours de sa carrière chez ADP, il a reçu de nombreuses distinctions, notamment celle de la direction la mieux gérée ou la plus performante en 2017, en 2019 et en 2022. En outre, ADP Canada a été saluée pour son rôle actif dans le façonnement de l'avenir du travail et de la technologie, et s'est vu décerner à plusieurs reprises le titre de meilleur employeur.

« Il était primordial de nommer un successeur qui s'intégrerait parfaitement à notre culture et défendrait la mission de Symcor, à savoir devenir le fournisseur de solutions aux entreprises le plus fiable du Canada. Je suis convaincue que sous la direction de M. Kormann, nous poursuivrons notre réussite et atteindrons de nouveaux sommets, a affirmé Mme Naraine. »

Chameli Naraine est entrée chez Symcor en 2008 et a occupé le poste de présidente et chef de la direction en 2011, où elle a joué un rôle essentiel dans la définition et l'orientation de la stratégie de l'entreprise. Sa gestion visionnaire a permis à Symcor d'évoluer vers une organisation agile dotée d'une expertise unique, en se concentrant sur les solutions numériques, toutes soutenues par des protocoles de sécurité rigoureux. Mme Narraine s'est consacrée à une philosophie de leadership qui repose sur les individus pour obtenir des résultats. Elle a encouragé chez Symcor une culture fondée sur les valeurs et axée sur les résultats, favorisant un environnement qui encourage l'innovation et la collaboration.

« Tout au long de mon mandat chez Symcor, j'ai été inspirée par la responsabilité, l'intégrité et l'enthousiasme que nos employés ont apportés à l'objectif de notre entreprise, qui consiste à aider les organisations à prospérer et à être compétitives en se connectant au profit du bien commun. Nos employés sont à l'origine de nos réalisations », a ajouté Mme Naraine.

« Sous la houlette de Mme Naraine, Symcor est devenue une composante essentielle du secteur canadien des services financiers et un partenaire essentiel pour l'ensemble de nos clients. Au nom du conseil d'administration, je remercie Chameli Naraine pour son influence et ses réalisations extraordinaires, a souligné Mike French, président du conseil d'administration de Symcor. À l'aube de ce nouveau chapitre, je tiens à féliciter Holger Kormann pour sa nomination au poste de président et chef de la direction. L'ensemble du conseil d'administration est convaincu qu'il poursuivra avec succès les efforts remarquables déployés par Symcor en matière d'innovation et de confiance. »

À propos de Symcor

Symcor assure l'échange sécurisé des données et des procédés opérationnels essentiels qui aident les clients à réussir dans un monde numérique en constante évolution. Depuis plus de 25 ans, les plus grandes organisations canadiennes font confiance à Symcor pour trouver l'équilibre parfait entre agilité et sécurité, en résolvant efficacement les défis communs à l'ensemble de l'industrie dans des secteurs tels que les banques et les services financiers, l'assurance, le gouvernement, les télécommunications et les services publics. Symcor vise à aider les organisations à prospérer et à être concurrentielles en se connectant au profit du bien commun, et est fière d'être le fournisseur de solutions privilégié pour accélérer l'innovation à tous les stades de la transformation numérique de ses clients. Pour en savoir plus, visitez symcor.ca.

Renseignements :

Personne-ressource pour les médias :

Rita Dias

Vice-présidente, Marketing et communications

Symcor

rdias@symcor.com

SOURCE Symcor