Sylvie Demers nommée Personnalité financière de l'année au Top 25 de l'industrie financière au Québec

MONTRÉAL, le 7 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Entourée de plusieurs personnalités du secteur financier, Sylvie Demers, présidente, Direction du Québec, Groupe Banque TD, a remporté les grands honneurs lors du Gala du Top 25 de l'industrie financière au Québec organisé par Finance et Investissement, repartant avec le titre de Personnalité financière de l'année. En plus de cette prestigieuse reconnaissance, Sylvie Demers a aussi remporté la première position dans la catégorie Institutions financières à portée nationale.

Sylvie Demers, présidente, Direction du Québec, Groupe Banque TD, et Joe Glionna, président, Newcom Media Inc. (Groupe CNW/Groupe Banque TD)

« Nous sommes très heureux que Sylvie remporte le titre de personnalité financière de l'année décerné par Finance et Investissement! Cette reconnaissance confirme le grand leadership de Sylvie, sa vision innovante et sa capacité à s'entourer d'une équipe talentueuse », a souligné Andrew Pilkington, vice-président à la direction, Réseau de succursales, Groupe Banque TD.

« Je reçois ce prix avec beaucoup de fierté et je souhaite le partager avec toute l'équipe qui a contribué à la croissance fulgurante de la TD au Québec. Cette distinction démontre que la TD s'impose dorénavant comme un joueur important au Québec, en plus d'assumer un rôle de premier plan à titre d'entreprise citoyenne », a mentionné Sylvie Demers, présidente, Direction du Québec, Groupe Banque TD.

« Cet honneur représente un jalon important dans la fructueuse carrière de Sylvie Demers, qui célébrera cette année ses 35 ans de service à la TD, dont cinq ans à la direction du Québec », a ajouté Andrew Pilkington. Au-delà de son travail au sein de l'institution financière, elle s'implique également auprès de nombreuses causes et préside notamment le conseil d'administration de la Fondation du Musée des Beaux-Arts de Montréal.

De son côté, Stéphan Bourbonnais, premier vice-président et directeur régional, Est du Canada, Gestion de patrimoine TD, s'est taillé une place de choix parmi les cinq finalistes de la catégorie Courtiers de plein exercice.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la cinquième banque en importance en Amérique du Nord d'après le nombre de succursales et elle offre ses services à plus de 26 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada, Gestion de patrimoine TD (Canada), Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis; Gestion de patrimoine TD (États-Unis) et une participation dans TD Ameritrade; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 13 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 octobre 2019, les actifs de la TD totalisaient 1,4 billion de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

