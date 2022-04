La principale compagnie aérienne à très bas prix du Canada dessert maintenant Ottawa à partir d'Edmonton, avec un service sans escale vers Halifax et Winnipeg à partir de juin

EDMONTON, AB, le 25 avril 2022 /CNW/ - Swoop, le principal transporteur aérien à très bas prix du Canada, a célébré son premier vol inaugural entre l'Aéroport international d'Edmonton (YEG) et l'Aéroport international d'Ottawa (YOW). Le vol WO 510 de Swoop a décollé d'Edmonton ce matin à 10 h 50, heure normale des Rocheuses, et est arrivé à Ottawa à 16 h 30, heure locale.

« Le service inaugural d'aujourd'hui à destination d'Ottawa marque la première de nombreuses nouvelles routes pour Swoop cet été, et nous sommes ravis de célébrer cette connexion sans escale entre Edmonton, notre base de l'Ouest canadien, et Ottawa, notre capitale nationale » , a déclaré Bert van der Stege, chef des affaires commerciales et financières, Swoop. « Nous sommes fiers de relier davantage de voyageurs canadiens à des destinations clés à travers le pays grâce à nos options de voyage aérien ultra-abordables et pratiques. »

Le service inaugural signale non seulement un engagement continu envers le service à Edmonton, mais apporte également de nouvelles options de voyage aérien ultra-abordables aux résidents d'Ottawa. Plus tard cet été, Swoop ajoutera d'autres services sans escale à très bas prix entre Ottawa et Halifax, en Nouvelle-Écosse, et Winnipeg, au Manitoba.

« À une époque où la demande de voyages aériens atteint des sommets sans précédent, nous savons que ces nouvelles liaisons joueront un rôle important en aidant les Canadiens et les Canadiennes à renouer des liens avec leurs amis et leur famille cet été et contribueront à la reprise de l'économie touristique » , a poursuivi M. van der Stege.

Aujourd'hui, sur FlySwoop.com, les voyageurs peuvent trouver des vols aller simple à partir de 59 dollars tout compris.

Itinéraire Date de début Fréquence hebdomadaire Prix aller simple (CAD) Tarif de base (CAD) Taxes et frais (CAD) Ottawa à Edmonton 25 avril 2022 5 fois par semaine 59 $ 6,14 $ 52,86 $ Ottawa à Halifax 19 juin 2022 Quotidien 59 $ 6,14 $ 52,86 $ Ottawa à Winnipeg 19 juin 2022 4 fois par semaine 59 $ 6,14 $ 52,86 $

Pour les voyages entre le 1er mai et le 15 juin 2022 (Edmonton) et entre le 1er juillet et le 31 août 2022 (Halifax et Winnipeg) | Les dates de début et de fin de saison s'appliquent et sont indiquées dans le flux de réservation. | Les tarifs sont valables jusqu'au 5 mai 2022 (23 h 59 HNR) ou jusqu'à épuisement des places. |

« En tant que maire d'Ottawa, je suis heureux de cette nouvelle offre de services aériens de Swoop, qui verra l'ajout d'un certain nombre de vols directs de la capitale nationale vers des destinations clés à travers le Canada. Les services de Swoop augmenteront les options et l'abordabilité pour les voyageurs de loisirs et d'affaires, alors que la demande de nouveaux vols continue de croître à YOW. » - Jim Watson, maire d'Ottawa

Pour en savoir plus sur Swoop et pour connaître les horaires de vol et les réservations, veuillez consulter le site FlySwoop.com (en anglais seulement). Pour savoir comment Swoop assure une expérience de voyage sûre et saine, visitez FlySwoop.com/traveller-safety (en anglais seulement).

Citations supplémentaires

« Tourisme Ottawa accueille le service direct de Swoop à partir d'Edmonton, alors que les voyages prennent de l'ampleur et que les Canadiens et les Canadiennes d'un océan à l'autre cherchent à visiter des destinations inspirantes comme Ottawa » , a déclaré Michael Crockatt, pdg de Tourisme Ottawa. « En tant que capitale du Canada, Ottawa raconte les histoires du Canada, et nous sommes impatients d'accueillir les voyageurs de l'Ouest canadien et d'ailleurs. »

« Nous sommes ravis d'accueillir Swoop dans la capitale du Canada » , a déclaré Joel Tkach, vice-président, Développement des affaires et marketing de l'Administration de l'aéroport international d'Ottawa. « Les passagers de YOW recherchent la flexibilité et le choix qu'offre Swoop, et nos partenaires touristiques sont prêts à mettre en valeur l'expérience exceptionnelle qu'offre Ottawa-Gatineau, maintenant que la reprise des voyages intérieurs au Canada bat son plein. »

« Le service sans escale vers notre capitale nationale est une priorité et je tiens à remercier Swoop d'offrir plus d'options aux passagers. Le service vers Ottawa est important pour notre communauté d'affaires, mais à l'approche de l'été, nous nous réjouissons des possibilités touristiques allant dans les deux sens et de l'accueil des visiteurs dans notre région et à Jasper. » - Myron Keehn, vice-président, Service aérien et développement commercial, Aéroport international d'Edmonton

À propos de Swoop

Swoop a pour mission de rendre les voyages plus abordables et accessibles pour tous les Canadiens. Établie en 2018 en tant que filiale indépendante du groupe de sociétés WestJet, Swoop est la compagnie aérienne ultra-pas chère du Canada. Offrant un service régulier vers des destinations au Canada, aux États-Unis, au Mexique et dans les Caraïbes, les tarifs dégroupés de Swoop permettent aux voyageurs de contrôler l'achat des seuls produits et services qu'ils désirent.

La flotte moderne de Swoop, composée de dix Boeing 737-800 NG, passera à 16 appareils avec l'ajout de six Boeing MAX-8 en 2022. Sur FlySwoop.com (en anglais seulement), les voyageurs peuvent rapidement et facilement réserver des vols, gérer leurs réservations, s'enregistrer, consulter leurs cartes d'embarquement, suivre leurs vols et accéder au service Wi-Fi en vol.

