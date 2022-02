La plus importante compagnie aérienne à très bas prix du Canada ajoutera six nouveaux Boeing MAX-8





La compagnie aérienne lancera un service sans escale vers Terre-Neuve ce printemps - ce qui permettra aux Canadiens de renouer les liens d'un océan à l'autre





L'expansion du réseau national ajoute 14 nouvelles liaisons sans escale, y compris le service vers Deer Lake et St. John's (Terre-Neuve) ainsi que vers Saint John (Nouveau-Brunswick)

CALGARY, AB, le 9 févr. 2022 /CNW/ - Swoop, la plus importante compagnie aérienne à très bas prix au Canada, a annoncé aujourd'hui qu'elle fera passer sa flotte de 10 à 16 avions grâce à l'acquisition de six nouveaux Boeing MAX-8. Ce transporteur à très bas prix canadien, qui connaît une croissance rapide, a confirmé qu'il commencera à recevoir les six avions cet été, alors qu'il prend rapidement de l'expansion pour répondre à la demande en haute saison.

Parallèlement à la croissance de sa flotte, Swoop élargira considérablement son réseau national, ajoutant des vols sans escale vers Terre-Neuve et augmentant le service dans le Canada atlantique. Le transporteur à très bas prix ajoutera également six nouvelles liaisons et de la capacité en Ontario et dans les Prairies en prévision de la saison estivale très chargée au Canada. L'expansion annoncée survient au moment où Swoop rapporte une augmentation importante du nombre de passagers et des réservations record au pays.

« Nous avons constaté un retour en force de la demande en matière de voyages pendant le temps des Fêtes, ce qui indique que les Canadiens sont prêts à renouer avec leur famille et leurs amis, a déclaré Bert van der Stege, chef des affaires commerciales et financières de Swoop. Grâce à l'acquisition de six nouveaux avions en réponse à la demande prévue, Swoop sera en mesure de permettre à un plus grand nombre de Canadiens de se retrouver cet été, tout en accélérant la reprise économique du Canada. »

L'expansion annoncée aujourd'hui portera à 37 le nombre total de liaisons nationales sans escale desservies par le transporteur à très bas prix cet été et comprend un investissement important dans le Canada atlantique.

Expansion et investissement importants au Canada atlantique

Les investissements de Swoop dans le Canada atlantique permettront à la compagnie aérienne de commencer à desservir trois nouvelles destinations tout en augmentant la capacité de 273 % à l'échelle de la région par rapport aux niveaux prépandémiques.

« Swoop est heureuse d'appuyer la campagne Come Home 2022 de Terre-Neuve-et-Labrador et de stimuler la reprise de l'économie touristique grâce à l'accès à un transport aérien abordable, a déclaré M. van der Stege. Nous savons à quel point la réouverture du secteur du voyage et du tourisme est importante pour la reprise économique régionale et nous continuons de demander au gouvernement fédéral de tracer une feuille de route pour la reprise du transport aérien fondée sur la science et reflétant les réalités actuelles de la pandémie de COVID-19. »

Terre-Neuve-et-Labrador

Deer Lake - Hamilton, deux fois par semaine (21 mai)

- Hamilton, deux fois par semaine (21 mai) St. John's - Hamilton , cinq fois par semaine (13 juin)

- , cinq fois par semaine (13 juin) Deer Lake - Toronto , deux fois par semaine (20 juin)

Nouveau-Brunswick

Moncton - Hamilton , quatre fois par semaine (9 mai)

- , quatre fois par semaine (9 mai) Saint John - Toronto , quatre fois par semaine (12 mai)

- , quatre fois par semaine (12 mai) Moncton - Edmonton , deux fois par semaine (9 mai)

Île-du-Prince-Édouard

Charlottetown - Hamilton , quatre fois par semaine (1 er mai)

- , quatre fois par semaine (1 mai) Charlottetown - Toronto , trois fois par semaine (2 mai)

- , trois fois par semaine (2 mai) Charlottetown - Edmonton , deux fois par semaine (1er mai)

Halifax, Nouvelle-Écosse

Halifax - Edmonton , cinq fois par semaine (1 er mai)

- , cinq fois par semaine (1 mai) Halifax - Ottawa , chaque jour (19 juin)

L'Ontario, Manitoba et la Saskatchewan bénéficieront d'une capacité nationale accrue

L'annonce d'aujourd'hui concernant l'expansion du réseau comprend également de nouvelles liaisons et des fréquences accrues dans les nouvelles stations annoncées précédemment : Ottawa, Saskatoon et Regina.

Ontario

Ottawa - Winnipeg , quatre fois par semaine (19 juin)

- , quatre fois par semaine (19 juin) Winnipeg - Toronto , chaque jour (20 juin)

Saskatchewan

Saskatoon - Winnipeg , deux fois par semaine (14 juin)

- , deux fois par semaine (14 juin) Saskatoon - Toronto , deux fois par semaine (22 juin)

- , deux fois par semaine (22 juin) Regina - Winnipeg , deux fois par semaine (16 juin)

- , deux fois par semaine (16 juin) Regina - Toronto , deux fois par semaine (22 juin)

La demande de voyages abordables se traduit par un nombre record de nouvelles réservations et possibilités d'emploi à l'échelle du Canada

Tout au long de la pandémie, le modèle du transporteur à très bas prix s'est avéré particulièrement résilient, Swoop ayant transporté environ un million de voyageurs en 2021. Malgré les restrictions actuelles liées aux voyages, Swoop a constaté une forte demande pour les voyages nationaux et internationaux pendant la période de pointe des Fêtes, une tendance qui s'est poursuivie au début de la nouvelle année. La compagnie aérienne a également fait preuve de résilience opérationnelle, se classant parmi les compagnies aériennes les plus fiables au Canada et en Amérique du Nord, avec un taux d'achèvement des vols de 99,4 % et un taux d'arrivée à temps de 78 % en 2021.

En prévision de la croissance de sa flotte et de l'expansion de son réseau, Swoop amplifie ses efforts de dotation en personnel à l'échelle du Canada, créant des emplois pour soutenir la reprise économique et stimuler les secteurs de l'hôtellerie et du tourisme d'un océan à l'autre.

Renseignements détaillés sur les nouvelles liaisons nationales de Swoop

Liaison Fréquence de pointe hebdomadaire Date de début Total du tarif aller simple ($ CA) † Tarif de base ($ CA) Taxes et frais ($ CA) De Hamilton à Charlottetown Quatre fois par semaine 1er mai 2022 49,00 $ 1,29 $ 47,71 $ D'Edmonton à Halifax Cinq fois par semaine 1er mai 2022 179,00 $ 118,40 $ 60,60 $ De Toronto à Charlottetown Trois fois par semaine 2 mai 2022 59,00 $ 5,14 $ 53,86 $ De Hamilton à Moncton Quatre fois par semaine 9 mai 2022 79,00 $ 27,84 $ 51,16 $ De Toronto à Saint John Quatre fois par semaine 12 mai 2022 59,00 $ 5,14 $ 53,86 $ De Hamilton à Deer Lake Deux fois par semaine 21 mai 2022 59,00 $ 9,23 $ 49,77 $ De Hamilton à St. John's Cinq fois par semaine 13 juin 2022 99,00 $ 45,54 $ 53,46 $ De Winnipeg à Saskatoon Deux fois par semaine 14 juin 2022 59,00 $ 3,12 $ 55,88 $ De Winnipeg à Regina Deux fois par semaine 16 juin 2022 59,00 $ 3,12 $ 55,88 $ De Winnipeg à Ottawa Quatre fois par semaine 19 juin 2022 65,00 $ 6,83 $ 58,17 $ De Halifax à Ottawa Chaque jour 19 juin 2022 60,00 $ 0,10 $ 59,90 $ D'Edmonton à Charlottetown Deux fois par semaine 19 juin 2022 179,00 $ 118,40 $ 60,60 $ De Toronto à Deer Lake Deux fois par semaine 20 juin 2022 99,00 $ 40,54 $ 58,46 $ De Toronto à Winnipeg Chaque jour 20 juin 2022 69,00 $ 13,99 $ 55,01 $ D'Edmonton à Moncton Deux fois par semaine 20 juin 2022 179,00 $ 118,40 $ 60,60 $ De Toronto à Regina Deux fois par semaine 22 juin 2022 59,00 $ 19,12 $ 39,88 $ De Toronto à Saskatoon Deux fois par semaine 22 juin 2022 69,00 $ 25,64 $ 43,36 $

† Les tarifs de lancement spéciaux sont limités. Réservez d'ici le 23 février 2022 pour un voyage entre le 1er juin et le 15 juillet 2022.

Autres citations

« Bienvenue Swoop à Terre-Neuve-et- Labrador ! C'est une bonne nouvelle pour la province alors que les restrictions de voyage commencent à s'assouplir et que nous nous préparons à accueillir des amis, des membres de famille et des invités pour l'année du retour à la maison en 2022. Tout en offrant aux voyageurs une autre option aérienne pour les voyages d'agrément, cela contribuera également à stimuler la reprise économique et la création de relations commerciales importantes. »

- Steve Crocker , ministre du Tourisme, de la Culture, des Arts et des Loisirs, gouvernement de Terre-Neuve-et- Labrador

« Nous sommes ravis d'accueillir la compagnie aérienne Swoop à l'aéroport de Saint John . Nous sommes déterminés à dépasser les attentes des passagers, et les voyageurs adoreront les tarifs extrêmement bas de Swoop et le service direct de Saint John à Toronto . »

- Alexander (Sandy) Ross , président et chef de la direction de l'aéroport de Saint John (YSJ)

« L'aéroport international Roméo LeBlanc du Grand Moncton est très heureux d'accueillir le transporteur aérien à très bas prix Swoop au Nouveau-Brunswick! Il s'agit d'une excellente nouvelle pour notre région et le public voyageur, avec une date de lancement fixée au 6 mai et des vols sans escale vers Hamilton et Edmonton au départ d'YQM en 2022. Nous sommes fiers d'être l'un des 28 aéroports où Swoop mène ses activités et nous nous réjouissons à l'idée d'accroître sa présence et ses activités à YQM. Volez Swoop! »

- Bernard F. LeBlanc , président et chef de la direction, DAIGM - directeur général, YQM

« Nous sommes ravis d'accueillir Swoop à Deer Lake en tant que nouvelle compagnie aérienne offrant de nouvelles destinations aux voyageurs qui quittent notre région. Elle donnera également accès à un nouveau marché pour les gens de l'ouest et du sud-ouest de l' Ontario et, pour la première fois, de l' Alberta . Alors que nous en sommes au stade de la reprise, cette bonne nouvelle signifie qu'il sera plus facile pour les familles et les amis de renouer les liens plus souvent. Les touristes auront aussi plus facilement accès aux nombreuses expériences fantastiques que nous offrons dans l'ouest de Terre-Neuve-et- Labrador . »

- Tammy Priddle , présidente et chef de la direction, aéroport de Deer Lake

« Nous sommes heureux d'accueillir Swoop comme nouveau partenaire aérien. La liaison vers Hamilton améliorera l'accès à l' Ontario et offrira aux voyageurs une nouvelle option intéressante que nous n'avions pas auparavant. »

- Peter Avery , chef de la direction, St. John's International Airport Authority

« Nous sommes ravis de l'annonce de Swoop concernant deux nouvelles destinations pour l'Île-du-Prince-Édouard. Ce nouveau service à partir de Toronto et de Hamilton et les nouveaux vols de Swoop à partir d' Edmonton cet été sont de bonnes nouvelles pour l'industrie touristique de notre île et pour les habitants qui cherchent d'autres options de voyage à bas prix. »

- Doug Newson , chef de la direction de l'aéroport de Charlottetown (YYG)

Pour en savoir plus sur Swoop, visitez le flyswoop.com. Pour en savoir plus sur la façon dont Swoop assure une expérience de voyage saine et sécuritaire, visitez le flyswoop.com/travellers-safety.

À propos de Swoop

Swoop a pour mission de rendre les voyages plus abordables et plus accessibles pour tous les Canadiens. Fondée en 2018 en tant que filiale indépendante du groupe d'entreprises WestJet, Swoop est la compagnie aérienne à très bas prix du Canada. Swoop offre des services réguliers vers des destinations au Canada, aux États-Unis, au Mexique et dans les Caraïbes, et ses tarifs dégroupés permettent aux voyageurs d'acheter uniquement les produits et services qu'ils veulent.

La flotte moderne de 10 Boeing 737-800 NG de Swoop passera à 16 avions avec l'ajout de 6 Boeing MAX-8 en 2022. Sur le site flyswoop.com, les voyageurs peuvent réserver rapidement et facilement des vols, gérer leurs réservations, s'enregistrer, voir les cartes d'embarquement, suivre les vols et accéder au service Wi-Fi en vol.

SOURCE Swoop Inc.

