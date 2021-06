TORONTO, le 8 juin 2021 /CNW/ - Switch Health est heureuse de fournir une mise à jour de ses chiffres d'emploi. Depuis qu'elle a proposé sa solution mobile de test COVID en juin 2020, Switch Health a créé plus de 2 000 emplois au Canada. Cela inclut plus de 1200 emplois pour des professionnels de la santé.

« En tant qu'entreprise canadienne à l'origine d'une innovation et d'une technologie basées au Canada, nous sommes incroyablement fiers d'avoir créé plus de 2 000 nouveaux emplois alors que nous vivions une pandémie », a déclaré Dilian Stoyanov, directeur général de Switch Health. « Nous transformons la manière dont le Canada fournit des soins de santé grâce à nos solutions de télésanté axées sur le patient, dans le but de servir les Canadiens dans le confort de leur domicile ou de leur lieu de travail et dans la langue de leur choix. »

Switch Health est un leader de l'industrie qui fournit une solution de bout en bout sécuritaire, innovante et accessible pour les tests COVID à domicile et mobiles. Ses kits de prélèvement à domicile, alimentés par des consultations virtuelles avec des professionnels de la santé de confiance, fournissent des résultats numériques directement aux patients par le biais de sa plateforme de télésanté exclusive, en partenariat avec des laboratoires de confiance. À ce jour, Switch Health a réalisé plus de 900 000 tests COVID-19 tout au long de la pandémie.

« La pandémie ayant un effet disproportionné sur les femmes, nous sommes fiers d'offrir non seulement une expérience de travail flexible à nos employés, en majorité des femmes, mais aussi d'être une entreprise où des femmes occupent des postes de fondateurs et de direction », a déclaré Olga Jilani, directrice financière de Switch Health. « Nous sommes heureux de pouvoir employer des personnes issues d'industries qui ont été négativement touchées par cette pandémie et d'être une source de revenu d'appoint pour de nombreux travailleurs de la santé. »

Switch Health a récemment nommé le Dr Gregory Taylor au poste de médecin en chef afin de diriger son équipe croissante de professionnels de la santé et de la conseiller sur les opérations médicales, alors qu'elle continue de fournir des tests COVID-19 sécuritaires et fiables à domicile et mobiles aux Canadiens et qu'elle se développe dans de nouvelles régions. Le Dr Taylor, BSc, MD, CCMF, FRCPC, est l'un des trois administrateurs en chef de la santé publique du Canada à servir les Canadiens par l'entremise de l'Agence de la santé publique du Canada. Au cours de ce mandat, il a guidé le Canada pendant les épidémies mondiales de H5N1 et du virus Ebola.

Switch Health Holdings inc. (Switch Health) est un chef de file de l'industrie qui transforme la manière dont les soins de santé sont dispensés au Canada grâce à des diagnostics décentralisés de nouvelle génération à la fine pointe et à des solutions numériques axées sur le patient.

Switch Health a développé une solution de test de bout en bout, innovante et accessible pour aider le Canada à lutter contre le COVID-19, avec son kit de collecte à domicile et mobile pour tester les Canadiens de manière sûre, rapide et fiable. Switch Health offre un standard de référence en matière de tests rapides et de PCR dans plus de 200 langues. Ces tests peuvent être faits dans le confort du domicile ou du lieu de travail des usagers, avec les conseils de professionnels de santé de confiance et l'obtention des résultats à la suite d'analyses faites dans certains des meilleurs laboratoires du Canada.

