Partenariat unique en son genre au Canada pour fournir des tests de dépistage aux voyageurs d'Emirates et d'Etihad.

TORONTO, le 17 août 2020 /CNW/ - Switch Health, une entreprise canadienne et un chef de file de l'industrie dans les initiatives de tests de dépistage de la COVID-19, est heureuse d'annoncer son partenariat avec Pure Health, le plus grand réseau de laboratoires des Émirats arabes unis (EAU) afin d'offrir des déplacements sécuritaires aux passagers qui voyagent entre le Canada et les Émirats arabes unis. Ce partenariat unique en son genre au Canada permettra d'effectuer des tests de réaction en chaîne par polymérase (PCR) pour la COVID-19 avant le départ afin d'assurer aux personnes qui se rendent aux Émirats arabes unis des déplacements en avion sécuritaires et fiables.

Switch Health est heureuse d'avoir été choisie comme division canadienne de Pure Health pour les tests et est ravie de participer à la reprise du transport aérien qui stimulera l'économie mondiale. « Pure Health, en partenariat avec le gouvernement des Émirats arabes unis, est un chef de file en matière de transport aérien dans le contexte de la COVID-19. Switch Health est heureuse de participer à un effort de collaboration mondial visant à rouvrir les activités commerciales mondiales et le tourisme international, et nous avons hâte d'étendre ces services aux compagnies aériennes canadiennes », a déclaré Dilian Stoyanov, PDG de Switch Health.

Depuis le 1er août, tous les voyageurs qui entrent aux Émirats arabes unis doivent se soumettre à un test de PCR pour la COVID-19 avant leur départ. Le dépistage avant le départ, effectué par Switch Health, rassure les voyageurs sur leur sécurité à bord de l'avion. À leur arrivée aux Émirats arabes unis, les voyageurs sont de nouveau testés pour la COVID-19 dans les cliniques de dépistage aéroportuaires de Pure Health.

Switch Health a actuellement cinq (5) cliniques de voyage dans la région du Grand Toronto offrant des tests de dépistage de la COVID-19. Après l'achat des billets d'avion, les voyageurs sont invités à prendre rendez-vous pour un test dans une clinique de voyage de Switch Health des environs par l'entremise du portail Web https://screening.purehealth.ae/ (en anglais seulement). Pour monter à bord de l'appareil, les voyageurs doivent présenter un résultat négatif à un test de dépistage de la COVID-19 effectué 96 heures, ou moins, avant le départ. Switch Health augmente rapidement le nombre de centres de collecte au Canada afin d'améliorer l'accès aux tests de dépistage de la COVID-19 pour les voyageurs des transporteurs aériens Etihad et Emirates. Elle élargit également ces options pour d'autres compagnies aériennes et d'autres destinations.

Switch Health Holdings

Switch Health, une entreprise de soins de santé décentralisés établie à Toronto, est rapidement devenue un chef de file de l'industrie dans les initiatives de tests de dépistage de la COVID-19. Fondée au début de 2017, elle s'est taillé une réputation dans le domaine des technologies connectées de gestion thérapeutique. La COVID-19 a accéléré la réalisation des objectifs à long terme de l'entreprise d'améliorer les soins aux patients, en commençant par les unités mobiles de dépistage de la COVID-19. Switch Health révolutionne les soins aux patients en décentralisant les diagnostics et les options de tests, ce qui démocratise l'information sur la santé des patients et rend les soins plus accessibles. Pour de plus amples renseignements sur Switch Health, veuillez consulter le site www.switchhealth.ca (en anglais seulement).

Pure Health

Pure Health, un exploitant de laboratoires basé aux Émirats arabes unis et exploitant du plus grand réseau de laboratoires du Conseil de coopération du Golfe, a été désignée par l'Autorité fédérale pour l'identité et la citoyenneté des Émirats arabes unis pour effectuer des tests de PCR pour les passagers entrant dans les aéroports des Émirats arabes unis avant leur départ d'autres villes du monde. À ce jour, Pure Health dispose d'un réseau de plus de 500 laboratoires partenaires dans le monde et possède le plus grand réseau de laboratoires pour les tests de dépistage de la COVID-19 au Moyen-Orient. Pour en savoir plus sur Pure Health, consultez le site www.purehealth.ae (en anglais seulement).

Pour de plus amples renseignements : www.switchhealth.ca (en anglais seulement)

Renseignements: Mary Langley, Chef de la stratégie, Switch Health, Courriel : [email protected]