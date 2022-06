TORONTO, le 20 juin 2022 /CNW/ - Switch Health Solutions Inc. (« Switch Health ») révèle aujourd'hui qu'elle intègre Bio-Test Laboratoire Médicale, Inc. (« Bio-Test ») à son réseau de laboratoires, de cliniques et d'installations de dépistage mobiles partenaires. Bio-Test Laboratoire Médicale, Inc. (« Bio-Test »), présent dans tout l'Ontario, est un fournisseur de premier plan en matière de services de radiologie et d'analyses diagnostiques.

Cette acquisition renforce les installations complètes et haut de gamme de traitement en laboratoire de Switch Health, tout en ajoutant des services de radiologie, de collecte d'échantillons généraux et diagnostiques. L'objectif de Switch Health est de proposer aux Canadiens l'excellence en matière de diagnostics et de soins de télésanté. Les patients actuels et futurs bénéficieront des modèles de services de pointe de Switch Health, axés sur la technologie, puisque Bio-Test met également à disposition des patients le portail ASMO de Switch Health. Le cadre établi de laboratoires et de cliniques accrédités et respectés de Bio-Test continuera d'utiliser la marque Bio-Test tout en intégrant verticalement les systèmes numériques modernes de Switch Health.

Marc Thomson, co-directeur général de Switch Health, a été nommé directeur général de Bio-Test. Asif Malik, anciennement directeur général de Bio-Test, a été promu au poste de président.

« Switch Health optimise le développement et la prestation de services de tests diagnostiques modernes et efficaces pour l'ensemble des Canadiens. Cette acquisition nous permettra donc d'élargir les types de services que nous proposons, rendant les tests médicaux de haute qualité accessibles à davantage de communautés », a déclaré Marc Thomson, co-directeur général de Switch Health et directeur général de Bio-Test. « Depuis plus de 50 ans, Bio-Test est à l'avant-garde des diagnostics cliniques efficaces et opportuns pour la prévention et la gestion des maladies. Nous sommes très heureux de travailler avec l'excellente équipe de Bio-Test, et de synthétiser nos capacités avec pour objectif de moderniser les tests et les diagnostics médicaux. »

« En travaillant main dans la main, nous allons accélérer notre capacité à fournir des résultats directement aux patients et élargir l'accès à nos solutions de test et de diagnostic », a déclaré Asif Malik, président de Bio-Test. « Grâce à nos laboratoires de pointe et aux technologies numériques innovantes et efficaces de Switch Health, nous pouvons optimiser la délivrance de solutions de santé tout en faisant progresser la façon dont les diagnostics sont mis à la disposition des Canadiens. »

Fondée à Ottawa en 1971, Bio-Test fournit des services de collecte d'échantillons et de diagnostic de premier ordre aux habitants de l'Est de l'Ontario et est pleinement autorisée par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario à effectuer des tests en hématologie, chimie, microbiologie, chimie spécialisée, sérologie et cytologie. Bio-Test est accrédité ISO 15189 Plus™ par l'Institute for Quality Management in Healthcare (Institut pour la gestion de la qualité dans les soins de santé) et propose également des programmes personnalisés de santé au travail, notamment des services de prélèvement d'échantillons sur la main-d'œuvre, de radiologie et d'échographie, ainsi que des ECG.

À propos de Switch Health

Switch Health Solutions Inc. (Switch Health) est une entreprise de technologie de la santé qui révolutionne les services de santé dispensés au Canada grâce à des diagnostics de dernière génération à domicile et à des solutions numériques axées sur le patient. En avril 2022, Switch Health a fait l'acquisition de Bio-Test Laboratoire Médicale, Inc., un laboratoire communautaire ontarien accrédité ISO 15189 Plus™.

Switch Health a développé le portail patient ASMO, un système propriétaire de la télésanté, intégré dans plus d'une douzaine de laboratoires à l'échelle nationale, utilisé par plus de 3 000 000 individus. ASMO permet aux patients d'accéder à des solutions de soins de santé à distance, de conserver en toute sécurité leurs dossiers médicaux et de recevoir instantanément leurs derniers résultats de laboratoire. Switch Health continuera à stimuler l'innovation dans le domaine des soins de santé à domicile grâce à des technologies innovantes au sein de la plateforme ASMO.

Durant la pandémie de COVID-19, les gouvernements et le secteur privé canadiens se sont appuyés sur Switch Health en tant qu'experts en solutions de test et de vaccination contre la COVID-19. Switch Health a stimulé l'innovation à travers le pays et a été le premier à commercialiser des solutions assurant la sécurité des Canadiens tout au long de la pandémie.

SOURCE Switch Health Inc.

Renseignements: [email protected]