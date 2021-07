TORONTO, le 30 juin 2021 /CNW/ - Switch Health a annoncé aujourd'hui qu'elle a effectué plus d'un million de tests COVID-19 au Canada depuis le début de la pandémie, et ce, grâce à ses solutions innovantes de test COVID à domicile et de tests mobiles.

Grâce à son partenariat avec les gouvernements provinciaux, le gouvernement fédéral et certains des meilleurs laboratoires du Canada, Switch Health a fourni des tests accompagnés par des professionnels de la santé de confiance dans les foyers, les lieux de travail, les aéroports et les multiples points d'entrée au pays tout au long de la pandémie. L'entreprise a fourni des solutions de soins de santé fiables et accessibles dans tout le Canada, y compris pour les régions éloignées, et a fourni des résultats fiables afin d'assurer la sécurité des Canadiens et de leurs familles.

"Nous sommes très fiers de ce cap du million de tests et du rôle que nous avons joué pour assurer la sécurité des Canadiens pendant la pandémie", a déclaré Marc Thomson, chef des operations chez Switch Health.

"Nous sommes une entreprise fièrement canadienne, à l'origine d'une innovation technologique d'ici, qui a non seulement créé plus de 2 000 emplois pendant l'une des périodes les plus éprouvantes de l'histoire mondiale, mais qui a aussi donné aux Canadiens les moyens de mieux gérer leur santé."

"Nous transformons la manière dont le Canada fournit des soins de santé grâce à nos solutions de télésanté axées sur le patient et qui servent les Canadiens à leur convenance", a déclaré Mary Langley, chef de la stratégie. "Nous sommes impatients de leur apporter de nouveaux services afin de répondre à leurs besoins en matière de soins de santé pour les années à venir."

Switch Health a récemment présenté AuraPass, une technologie numérique révolutionnaire de vérification des vaccins et des résultats des tests COVID-19, à titre de prochaine solution fiable pour assurer la sécurité des Canadiens, alors que le pays commence à rouvrir ses portes. AuraPass permettra aux Canadiens de partager leur statut de vaccination et de test avec les organisations partenaires et de retourner à leurs activités préférées, qu'il s'agisse d'assister à un concert ou à un match de hockey, d'aller au cinéma, d'embarquer sur un vol ou de manger au restaurant.

À propos de Switch Health

Switch Health Holdings Inc. (Switch Health) est un chef de file de l'industrie qui transforme la façon dont les soins de santé sont dispensés au Canada grâce à des diagnostics de pointe décentralisés de nouvelle génération et à des solutions numériques axées sur le patient. Switch Health a mis au point une solution de test de bout en bout, innovante et accessible dans la lutte du Canada contre le COVID-19, avec son kit de collecte à domicile et mobile pour tester les Canadiens de manière sûre, rapide et fiable pour le COVID-19. Switch Health offre son standard d'or en matière de tests rapides et de PCR dans plus de 200 langues, dans le confort du domicile ou du lieu de travail des gens, avec les conseils de professionnels de la santé de confiance et la livraison des résultats par certains des meilleurs laboratoires du Canada.

SOURCE Switch Health Inc.

Renseignements: Contact média : Jordan Paquet, Vice-président, Affaires publiques, Switch Health, [email protected], 613-790-2456