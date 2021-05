TORONTO, le 26 mai 2021 /CNW/ - Le Dr Gregory Taylor, qui a guidé le Canada durant les épidémies mondiales de H5N1 et d'Ebola en tant que médecin hygiéniste en chef du pays, a été nommé médecin en chef de Switch Health.

Le Dr Taylor dirigera l'équipe de professionnels de la santé de l'entreprise et prodiguera des conseils sur les opérations médicales, tandis que Switch Health continue de fournir aux Canadiens des tests COVID-19 sûrs et fiables, tant à leur domicile qu'à l'extérieur et qu'elle se développe dans de nouvelles régions.

"Switch Health est en train de transformer la façon dont le Canada fournit des soins de santé, et elle réussit à le faire à travers une pandémie mondiale sans précédent", a déclaré le Dr Taylor. "Je suis honoré de faire partie de leur vision et de leur engagement à fournir des solutions de pointe, de nouvelle génération, axées sur le patient afin de protéger la santé et la sécurité des Canadiens pendant cette pandémie et pour les années à venir."

Switch Health emploie désormais plus de 1 200 infirmières et autres professionnels de la santé à travers le Canada, ce qui porte ses effectifs totaux à plus de 2 000 personnes. Switch Health a effectué avec succès plus de 600 000 tests COVID-19 sur des voyageurs à leur arrivée à l'aéroport international Pearson et des tests "Jour 8" sur des voyageurs en quarantaine de 14 jours à travers le pays.

"Nous continuons à développer nos opérations décentralisées de test et de diagnostic et à explorer de nouvelles opportunités de croissance. Le Dr Taylor nous apporte une vision et des conseils inestimables à mesure que nous progressons, en nous aidant à fusionner les solutions numériques canadiennes avec la prévention des maladies à l'échelle mondiale ", a déclaré Mary Langley, directrice de la stratégie de Switch Health.

Le Dr Gregory W. Taylor, BSc, MD, CCMF, FRCPC, est un spécialiste de la santé publique et de la médecine préventive, engagé de longue date auprès de la santé publique. Il est devenu administrateur en chef adjoint de la santé publique de l'Agence de la santé publique du Canada en 2012, puis administrateur en chef de la santé publique du Canada en 2014. Il a pris sa retraite de la fonction publique à la fin de 2016.

"Le Dr Taylor est l'un des trois estimés administrateurs en chef de la santé publique à avoir servi au Canada durant une crise de santé publique majeure, y compris cette pandémie", a déclaré Dilian Stoyanov, directeur général de Switch Health. "Il apporte une perspective unique et précieuse sur le besoin de croisement entre la recherche en santé, la politique de santé et le besoin pressant de solutions commerciales innovantes pour transformer la manière de donner des soins. Nous sommes honorés d'accueillir un leader mondial aussi respecté dans notre entreprise."

À propos de Switch Health

Switch Health Holdings inc. (Switch Health) est un chef de file de l'industrie qui transforme la façon dont les soins de santé sont dispensés au Canada grâce à des diagnostics décentralisés de nouvelle génération à la fine pointe et à des solutions numériques axées sur le patient.

Switch Health a développé une solution de test de bout en bout, innovante et accessible pour aider le Canada à lutter contre le COVID-19, avec son kit de collecte à domicile et mobile pour tester les Canadiens de manière sûre, rapide et fiable. Switch Health offre un standard de référence en matière de tests rapides et de PCR dans plus de 200 langues. Ces tests peuvent être faits dans le confort du domicile ou du lieu de travail des usagers, avec les conseils de professionnels de santé de confiance et la l'obtention des résultats suite à des analyses faites dans certains des meilleurs laboratoires du Canada.

