Conçu par d'anciens dirigeants de services publics, ce nouveau module reflète notre engagement à garantir une conformité parfaite,

et pas seulement rapide.

PLEASANTON, Californie, le 18 juin 2025 /CNW/ - SwiftComply, la plateforme logicielle spécialement conçue pour la conformité des services publics de distribution d'eau, a annoncé aujourd'hui le lancement de son nouveau module de prétraitement, un système intelligent spécialisé dans la gestion de la surveillance des eaux usées industrielles. Développé pendant plusieurs années en étroite collaboration avec des responsables municipaux, ce lancement témoigne de l'engagement croissant de SwiftComply à transformer la manière dont les services publics gèrent les programmes réglementaires.

2025 a été une année charnière pour SwiftComply. La société a obtenu un investissement de croissance de M33 Growth, a acquis CloudCompli et NPDESPro afin d'étendre la portée de sa plateforme, et a été nommée « Logiciel de gestion de la conformité des services publics de l'eau de l'année » par Utilities Tech Outlook. Ces étapes importantes reflètent la position de SwiftComply en tant que chef de file dans son domaine, qui redéfinit la manière dont les villes gèrent la conformité et accélère sa vision à long terme : un système d'exploitation connecté et automatisé pour la réglementation environnementale.

« Nous avons vécu ces programmes et nous savons à quel point ils peuvent être pénibles, a déclaré Mick O'Dwyer, fondateur et chef de la direction de SwiftComply. Le prétraitement est l'un des programmes de conformité les plus complexes et les plus risqués. Nous savions que nous ne pouvions pas nous précipiter. Ce lancement est le fruit d'années d'apprentissage, d'une collaboration étroite avec nos clients et d'une obsession pour la perfection. »

Le module de prétraitement marque plus qu'une étape importante dans le développement de nos produits : il témoigne clairement de l'évolution de SwiftComply vers une plateforme de conformité complète conçue pour les services publics d'eau modernes.

Conçu par des professionnels, pour des professionnels

Fondée par d'anciens professionnels du secteur des services publics, SwiftComply comprend que le prétraitement est l'un des programmes les plus complexes et les plus gourmands en ressources que les services publics de distribution d'eau doivent superviser, impliquant l'obtention de permis, l'échantillonnage, les inspections, l'application de la réglementation et la coordination avec les utilisateurs industriels. Le module de SwiftComply modernise chaque étape de ce processus. L'expérience de première main de l'entreprise a façonné chaque aspect du module de prétraitement.

Ses principales fonctionnalités sont les suivantes :

Autorisation intelligente : codifie les conditions d'autorisation directement dans le système grâce à une logique configurable et une génération en un clic. Élimine les approximations en matière de conformité en permettant une surveillance « sans intervention » des obligations des utilisateurs industriels.

codifie les conditions d'autorisation directement dans le système grâce à une logique configurable et une génération en un clic. Élimine les approximations en matière de conformité en permettant une surveillance « sans intervention » des obligations des utilisateurs industriels. Connectivité complète des données tout au long du processus de conformité : relie les autorisations, les limites et les rapports d'échantillonnage grâce à une logique de cycle de vie compatible avec les versions antérieures et ultérieures. Chaque donnée est transmise là où elle doit l'être. Finis les doublons et les risques cachés.

relie les autorisations, les limites et les rapports d'échantillonnage grâce à une logique de cycle de vie compatible avec les versions antérieures et ultérieures. Chaque donnée est transmise là où elle doit l'être. Finis les doublons et les risques cachés. Automatisation au cœur du système : les flux de travail automatisés pour la planification, les calculs de conformité et les importations de données réduisent le travail manuel et éliminent les risques d'erreur humaine.

les flux de travail automatisés pour la planification, les calculs de conformité et les importations de données réduisent le travail manuel et éliminent les risques d'erreur humaine. Dossiers numériques conformes à la règle CROMERR (Cross-Media Electronic Reporting Rule, règle sur les rapports électroniques intermédias) : plusieurs clients ayant bénéficié d'un accès anticipé ont obtenu l'approbation de l'Agence de protection de l'environnement pour leurs programmes de prétraitement utilisant SwiftComply comme système d'enregistrement conforme à la règle CROMERR. Cette validation dans le monde réel souligne la capacité de la plateforme à prendre en charge les rapports numériques conformes à grande échelle.

Bien que l'intégration entre Stormwater, FOG (graisses et huiles) et Backflow soit encore en cours de développement, le module Pretreatment est la pierre angulaire de la vision à long terme de SwiftComply : une plateforme de conformité unifiée pour les services publics modernes de distribution d'eau.

Désormais opérationnel avec des partenaires en accès anticipé

Le module de prétraitement de SwiftComply est désormais disponible auprès de partenaires en accès anticipé à travers l'Amérique du Nord. Ces premières implémentations se concentrent sur les fonctionnalités de base, et des améliorations continues ainsi que des perfectionnements proposés par les partenaires sont prévus tout au long de l'année 2025.

Les premiers utilisateurs constatent des résultats concrets

Battle Creek, dans le Michigan, est cliente de SwiftComply depuis 2024. Avec une population de plus de 50 000 habitants, la ville compte 12 utilisateurs industriels et est l'un des premiers utilisateurs du module de prétraitement.

« La configuration a été simple et nous sommes ravis de disposer de toutes nos données au même endroit, a commenté Sarah Newton-Peacock, superviseure du groupe Lab/IPP de Battle Creek. L'interface utilisateur est intuitive et l'assistance est excellente. Nos utilisateurs industriels sont également impatients de commencer à utiliser le système. »

Une entreprise de technologie gouvernementale différente

SwiftComply ne vend pas de logiciels à usage général. Sa mission est claire : réduire la charge administrative des équipes des services publics et améliorer la conformité. Chaque décision relative aux produits est prise en tenant compte de cet objectif.

« Nous ne sommes pas là pour créer des logiciels qui se contentent de cocher des cases, a déclaré M. O'Dwyer. Notre objectif est de faciliter le travail, réduire les risques et garantir que les villes restent conformes aux réglementations locales, régionales et fédérales. »

Pour demander une démonstration ou en savoir plus, visitez www.swiftcomply.com/pretreatment.

À propos de SwiftComply

SwiftComply développe des logiciels qui permettent aux services publics de distribution d'eau de simplifier la conformité, de réduire les risques et de protéger la santé publique. La plateforme logicielle de l'entreprise relie les programmes de conformité dans les domaines du prétraitement, des eaux pluviales, du refoulement et des FOG (graisses et huiles), en remplaçant les systèmes existants par des flux de travail numériques spécialement conçus. Basée à Pleasanton, en Californie, SwiftComply soutient des centaines de municipalités à travers l'Amérique du Nord. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.swiftcomply.com.

