Suzanne Demeules nommée présidente du conseil d'administration 2023-2024 de l'AFG

La promotion des femmes en génie parmi ses priorités

MONTRÉAL, le 4 juil. 2023 /CNW/ - Lors de sa première réunion de l'année, le conseil d'administration de l'Association des firmes de génie-conseil - Québec (AFG) a procédé à l'élection des officiers pour 2023-2024.

La fonction de présidente du conseil sera assumée par Suzanne Demeules, Associée, Première Vice-présidente, Transport de CIMA+.

« Je souhaite continuer à faire grandir l'Association, et ce, dans la continuité de l'excellent travail réalisé à ce jour par l'AFG. Plusieurs raisons motivent ma volonté de siéger à titre de présidente, dont l'intention de faire avancer les chantiers de réflexion, poursuivre la révision du cadre législatif et réglementaire dans les contrats publics, et promouvoir l'EDI, plus particulièrement la place des femmes dans l'industrie du génie-conseil. »

La nomination d'une femme à la tête du conseil d'administration de l'AFG témoigne de la place de plus en plus importante des femmes dans des postes de haute direction dans le domaine du génie-conseil.

En plus de cette nomination, soulignons que l'AFG a adopté en cours d'année une résolution visant l'atteinte d'un minimum de 30 % de femmes à son conseil d'administration. Ce critère de sélection guidera le choix des futurs administrateurs et s'aligne avec l'objectif 30 en 30 mis de l'avant par Ingénieurs Canada, visant de porter à 30 % le taux d'ingénieures nouvellement titulaires d'ici 2030.

Nomination des officiers

Le conseil d'administration a également nommé les autres officiers. Sébastien Fecteau, Dirigeant Exécutif du Québec chez WSP, devient vice-président. Jean Bernier, vice-président de Solmatech, obtient le rôle de trésorier alors que le président sortant Jonathan Duguay, directeur général de Pluritec, demeure au conseil à titre de président ex-officio.

À propos de l'Association des firmes de génie-conseil - Québec (AFG)

Fondée en 1974, l'Association des firmes de génie-conseil - Québec (AFG) représente des firmes de toutes les tailles et présentes dans toutes les régions du Québec à titre de porte-parole de l'industrie du génie-conseil et des services spécialisés dans le domaine de la construction et de l'environnement.

