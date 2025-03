/R E P R I S E -- Budget du Québec 2025-2026 : l'industrie du génie-conseil applaudit les investissements en infrastructures/

QUÉBEC, le 25 mars 2025 /CNW/ - L'Association des firmes de génie-conseil du Québec (AFG) applaudit la décision du gouvernement d'investir dans les infrastructures comme solution face à l'incertitude économique actuelle.

« Les investissements dans les infrastructures vont permettre de stimuler l'économie, en plus d'éviter une augmentation des coûts dans le futur en raison d'un manque d'entretien », a affirmé Bernard Bigras, président-directeur général de l'AFG.

Dans son mémoire déposé lors des consultations prébudgétaires, l'AFG avait exprimé ses craintes face à l'aggravation potentielle du déficit de maintien d'actifs, déjà critique dans les domaines du transport et du bâtiment.

L'AFG avait identifié trois catégories de projets où des investissements majeurs sont requis pour la mise à niveau des infrastructures : le réseau routier national, la résilience climatique des infrastructures municipales et les immobilisations à vocation éducative et de santé.

Les investissements annoncés dans le budget aujourd'hui répondent aux préoccupations de l'industrie face au déficit de maintien d'actifs. Cependant, il faudra s'assurer que les projets d'immobilisations inscrits à la programmation pour les années 2025-2026 dans le secteur institutionnel relevant des réseaux de l'éducation, de la santé et des services sociaux doivent soient autorisés.

Miser sur les forces du Québec dans le domaine du génie

Les firmes de génie-conseil sont un acteur majeur dans les projets d'infrastructures publiques au Québec et embauchent des équipes locales qui assurent une présence dans toutes les régions du Québec.

Véritable carrefour d'expertises, l'industrie du génie-conseil génère plus de quatre milliards de dollars en retombées économiques directes dans l'économie québécoise et emploie près de 28 000 ingénieurs, technologues et techniciens, biologistes, géologues, spécialistes en environnement, architectes du paysage et autres experts multidisciplinaires.

Le génie-conseil québécois est une industrie fondée sur des expertises développées au Québec sur plusieurs décennies, qui sont en constante évolution face à des défis comme l'adaptation aux changements climatiques, la transition énergétique et la transformation numérique. Dans le contexte économique actuel, il s'agit d'un atout exceptionnel à exploiter.

À propos de l'Association des firmes de génie-conseil du Québec (AFG)

Fondée en 1974, l'Association des firmes de génie-conseil du Québec (AFG) représente des firmes de toutes les tailles et présentes dans toutes les régions du Québec à titre de porte-parole de l'industrie du génie-conseil et des services spécialisés dans le domaine de la construction et de l'environnement.

SOURCE Association des firmes de génie-conseil - Québec

Renseignements : Pierre Nadeau, Directeur des communications, [email protected], 438-494-1666