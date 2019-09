Suzan Denoncourt a été nommée leader du secteur pour l'ensemble de ses réalisations au souper de remise de prix de Women in Payments

Suzan Denoncourt, directrice générale, Canada, a reçu le prix remis à une professionnelle des paiements s'étant distinguée

TORONTO, le 20 sept. 2019 /CNW/ - Le Groupe Ingenico (Euronext : FR0000125346 - ING), le leader mondial du traitement transparent des paiements, a annoncé aujourd'hui que Suzan Denoncourt, directrice générale, Canada, a reçu le prix remis à une professionnelle des paiements s'étant distinguée à l'occasion du souper de remise de prix de Women in Payments, à Toronto.

Le prix remis à une professionnelle des paiements s'étant distinguée de Women in Payments souligne l'ensemble des réalisations de femmes qui sont reconnues comme étant des influenceuses et des modèles, et qui contribuent fortement à l'image positive globale du secteur. De concert avec la Banque Scotia, Women in Payments a remis des prix à des professionnels des paiements canadiens exceptionnels, soulignant ainsi leur leadership, leurs démarches d'innovation ainsi que leur engagement visant à renforcer le secteur.

« C'est un immense plaisir pour nous de décerner le prix remis à une professionnelle des paiements s'étant distinguée à Suzan Denoncourt afin de souligner le leadership exceptionnel dont elle a fait preuve en créant de nouveaux modèles d'affaires, en nouant des partenariats stratégiques et en favorisant de nouvelles solutions de paiement et d'authentification sécurisée de calibre mondial. Son expertise suscite le respect au sein du secteur, et ses conseils sont prisés à la fois par des représentants du gouvernement et des organismes sectoriels. Suzan est une grande ambassadrice du mentorat et appuie un certain nombre d'initiatives internes et externes à cet égard. Le leadership de Suzan et l'engagement indéfectible dont elle a fait preuve afin de favoriser l'innovation dans le secteur des paiements tout au long de sa carrière témoignent des qualités d'une professionnelle des paiements s'étant distinguée », a expliqué Kristy Duncan, fondatrice et chef de la direction de Women in Payments.

« C'est un véritable honneur de recevoir le prix remis à une professionnelle des paiements s'étant distinguée de Women in Payments, a déclaré Denoncourt. Je tiens cette organisation en très haute estime. Le fait d'être honorée par un groupe respecté de pairs est une étape incroyable de mon parcours professionnel. J'espère continuer de dynamiser, d'inspirer et de faire évoluer le secteur, et je suis impatiente de voir les professionnels talentueux qui en font partie chercher à atteindre leur plein potentiel. »

Les prix de Women in Payments, présentés par la Banque Scotia, comptent six catégories : le prix remis à une étoile montante, le prix remis pour l'innovation, le prix remis à une leader d'opinion, le prix remis à un défenseur des intérêts des femmes, le prix remis à une professionnelle des paiements inspirante et le prix remis à une professionnelle des paiements s'étant distinguée. Pour en savoir plus sur le symposium canadien de Women in Payments, visitez le site womeninpayments.org.

À propos du Groupe Ingenico

Le Groupe Ingenico (Euronext : FR0000125346 - ING) est le leader mondial du traitement transparent des paiements. Nous offrons des solutions intelligentes, fiables et sécurisées afin de permettre le commerce dans tous les canaux, c'est-à-dire en magasin, en ligne et par connexion mobile. Par l'intermédiaire du plus grand réseau d'acceptation des paiements au monde, nous offrons des solutions de paiement sécurisées à l'échelle locale, nationale et internationale. Notre entreprise est le partenaire de confiance de calibre mondial que choisissent les institutions financières et les détaillants, qu'il s'agisse de petits commerçants ou de plusieurs des marques les plus connues au monde. Nos solutions permettent aux commerçants de simplifier les paiements et de concrétiser leur promesse de marque. Pour en savoir plus, visitez le www.ingenico.ca/fr ou le twitter.com/Ingenico.

À propos de Women in Payments

Women in Payments est une initiative offrant aux femmes du secteur des paiements et des technologies financières des occasions de perfectionnement professionnel grâce à l'apprentissage, au réseautage, au mentorat et à des marques de reconnaissance, et ce, à toutes les étapes de leur carrière. Women in Payments organise des conférences, des événements et des programmes de remise de prix et de mentorat au Canada, aux États-Unis, en Australie, au Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande et à Singapour.

