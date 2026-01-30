GATINEAU, QC, le 30 janv. 2026 /CNW/ - Sutton Québec, acteur majeur du courtage immobilier, est fier d'annoncer l'ouverture officielle d'une nouvelle agence au sein de son réseau: Groupe Sutton - GO, située au 455, boulevard de la Gappe, bureau 201, à Gatineau. Cette ouverture survient alors que la marque célébrait, à pareille date l'an dernier, son 30e anniversaire.



L'ouverture de cette nouvelle agence consolide le positionnement stratégique de la bannière dans un marché en pleine croissance et s'inscrit comme une étape clé dans le développement du réseau du franchiseur Sutton - Québec, déjà bien établi à travers la province et à Ottawa, et maintenant présent dans la grande région de l'Outaouais.



« Nous sommes heureux d'accueillir les courtiers qui se joignent à Groupe Sutton - GO et qui intègrent, par le fait même, la grande famille Sutton. Leur expertise, leur professionnalisme et leur engagement contribueront de façon significative à l'établissement d'une présence forte, durable et inspirante dans la région de l'Outaouais. Cette nouvelle agence incarne notre vision : un réseau en croissance, ancré dans les réalités locales et résolument tourné vers l'avenir », souligne Julie Gaucher, fondatrice et Présidente de Sutton - Québec.



Un leadership fort, tourné vers l'avenir



À la tête de cette nouvelle agence se trouve Jesse Bigras, un jeune entrepreneur animé par la volonté de mettre en place un environnement professionnel moderne, efficace et aligné sur les meilleures pratiques de l'industrie.

Afin d'assurer une mise en place rigoureuse et cohérente, il sera accompagné par JP Chartrand, propriétaire de Groupe Sutton - Ottawa et titulaire du titre de dirigeant d'agence au Québec, dans l'ouverture et le déploiement de la nouvelle franchise. Cette collaboration naturelle s'inscrit dans une vision commune de développement et de synergie entre les marchés de l'Outaouais et d'Ottawa.



Un concept d'agence flexible, reflétant les réalités du marché régional

Grâce à la proximité naturelle entre Gatineau et Ottawa, Groupe Sutton - GO - dont le nom fait écho à Gatineau et Ottawa - adopte un modèle d'affaires qui reflète la réalité unique du marché interprovincial. L'agence accueillera des courtiers autorisés à exercer au Québec, ainsi que des courtiers détenant également une licence de courtage en Ontario, offrant ainsi une expertise adaptée aux réalités du marché interprovincial.

Sans imposer la double licence, ce cadre flexible permet aux courtiers qui le souhaitent d'en faire un avantage stratégique afin de mieux servir une clientèle active des deux côtés de la rivière - une approche qui permet à l'agence d'embrasser pleinement la dynamique propre à l'Outaouais.

« L'Outaouais est un marché unique, à la croisée des réalités québécoises et ontariennes. Avec Groupe Sutton - GO, nous proposons un modèle d'agence adapté à cette dynamique, qui permet aux courtiers de mieux accompagner une clientèle de plus en plus mobile et interprovinciale, tout en évoluant dans un environnement structuré, innovant et aligné sur les réalités actuelles de la profession », souligne Stéphanie Beaudry, Vice-Présidente de Sutton - Québec.

À propos de Sutton - Québec :

Sutton - Québec est le franchiseur immobilier pour la marque Sutton au Québec et à Ottawa. Sutton est une marque immobilière 100 % canadienne. Fondée en 1995, Sutton - Québec se distingue par une approche collaborative, une expertise reconnue et un haut niveau de professionnalisme. Sutton - Québec réunit courtiers et clients afin d'offrir une expérience humaine qui va bien au-delà de la transaction immobilière.



Aujourd'hui, Sutton - Québec compte près de 1 500 courtiers répartis dans 18 franchises et plus de 50 points de service à travers le Québec et Ottawa.

