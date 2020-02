Sutton - Québec met les courtiers et les franchisés à l'honneur pour célébrer son 25e anniversaire

« La formule de la soirée était celle d'un talent show où tous les projecteurs étaient rivés sur nos courtiers et nos franchisés, comme de vraies stars, pour leur donner la chance d'exprimer leur talent et leur passion. Nous voulions les faire briller, puisque ce sont eux qui, au quotidien, réalisent les rêves de nos clients en les aidant à devenir propriétaires. », explique Mme Gaucher, vice-présidente et cofondatrice Groupe Sutton - Québec inc.

Cette soirée marquait le lancement de la campagne publicitaire « Votre rêve. Notre passion. » La campagne, qui se déploie partout au Québec en affichage traditionnel, met l'accent sur les valeurs d'accompagnement qui font des courtiers de véritables partenaires pour leur clientèle.

« En 25 ans, nous n'avons jamais récolté de fonds publicitaires auprès de nos courtiers et de nos franchisés. Sutton - Québec s'est fait connaître par son approche et ses valeurs humaines qui placent le courtier et son client au centre de chaque transaction. C'est cette philosophie qui nous a permis de nous positionner comme leader dans le marché immobilier après seulement 5 années d'existence, en nombre de courtiers et en parts de marché. Nous avons donc décidé de leur dédier cette campagne publicitaire pour les remercier de leur confiance et leur loyauté. », précise M. Folla, Président et cofondateur de Groupe Sutton - Québec inc.

À propos de SUTTON

Sutton - Québec est une bannière immobilière établie au Québec depuis 1995. Au Québec seulement, le groupe compte aujourd'hui plus de 20 franchisés, 1500 courtiers immobiliers et 70 points de service pour accueillir leurs nombreux clients et partenaires. Cela représente plus de 22 000 transactions annuellement. Sutton - Québec est le groupe dans le marché qui opère sous une formule à 100 % de commission pour les courtiers. Au Canada, Sutton compte plus de 7 000 courtiers et 200 bureaux à travers le pays.

