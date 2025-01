SUTTON QUÉBEC CÉLÈBRE 30 ANS DE SUCCÈS DANS LA PROVINCE

MONTRÉAL, le 31 janv. 2025 /CNW/ - Sutton Québec, acteur majeur dans le domaine de l'immobilier, a célébré hier soir son 30e anniversaire à l'hôtel Sheraton de Laval. Ce fut l'occasion de célébrer un parcours jalonné de succès, et surtout marqué par un engagement fort envers ses 17 franchisés, 1500 courtiers immobiliers, et nombreux employés et partenaires qui composent aujourd'hui la grande famille Sutton.

Cet anniversaire a d'ailleurs été l'occasion de les mettre à l'honneur pour leur travail acharné, leur passion et leur contribution à la réussite de l'entreprise au cours des 3 dernières décennies.

Au cœur de cette célébration tout en musique, des récompenses ont été attribuées à plusieurs membres exemplaires. Ces prix ont été remis à ceux qui incarnent au quotidien les valeurs fondamentales de l'entreprise et qui font rayonner tous les jours la marque Sutton partout dans la province ainsi qu'à Ottawa. La loyauté et les dévoués services de plusieurs courtiers de longue date ont également été soulignés, dont certains ont joint les rangs de l'entreprise à ses tout débuts en 1995.

« En trente ans, Sutton Québec a connu une croissance remarquable, transformant des défis en opportunités et faisant de notre marque un symbole d'excellence et d'intégrité dans l'industrie immobilière. Aujourd'hui, nous sommes plus solides que jamais, prêts à avancer vers de nouveaux horizons. Notre réussite n'aurait pas été possible sans la confiance du public et le dévouement inébranlable de nos franchisés, courtiers, employés et partenaires. L'avenir est prometteur : nous sommes prêts à relever de nouveaux défis, à innover encore davantage et à poursuivre cette belle aventure avec nos clients et partenaires » affirme Mme Julie Gaucher, Présidente de Sutton Québec.

Un moment de grande émotion a également marqué cette soirée. En effet, un chèque de 20 000$ a été remis à Mme Cécile Arbaud, Directrice générale de l'organisme Dans la rue, en guise de soutien à leur mission. Cette donation surprise réitère l'engagement continu de Sutton Québec pour cette cause très importante pour son organisation et ses franchisés, qui d'ailleurs partagent déjà un montant à l'organisme lors de chaque transaction immobilière.

La cérémonie d'hier est la conclusion d'une année de festivités marquantes sous le signe de l'innovation et du renouveau pour la marque Sutton, qui a notamment lancé sa nouvelle image de marque en juin dernier lors de la soirée « Sutton : Investi vers l'Avenir ».

À propos de Sutton Québec :

Sutton - Québec est le franchiseur immobilier pour la marque Sutton au Québec et à Ottawa, fondée en 1995. Avec une approche collaboratrice, une expertise et un professionnalisme indéniables, Sutton - Québec réunit les courtiers et clients afin de faire de l'expérience de ces derniers, une expérience humaine. Sutton - Québec compte aujourd'hui plus de 1500 courtiers répartis dans 17 franchises et 65 points de service s'étalant partout au Québec et à Ottawa.

